В тагильском клубе работает лошадь-лекарь

По манежу Маша ходит медленно и размеренно. Спокойно ждёт, пока детям делают массаж и выполняют упражнения на её широкой спине, не шелохнётся при сложных посадках и не реагирует на свет и шум. Фото: Александра Малык

Сюжет Наши питомцы

Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные история о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

В конно-спортивном клубе «Уралец» есть лошадь, которую знает весь Нижний Тагил. Маша — настоящая целительница. На занятия иппотерапией к ней в манеж привозят детей с тяжёлыми диагнозами из Нижнего Тагила и Качканара: в год проводится по 600 лечебных сеансов.

В 2008 году тагильчане решили, что городу, где ДЦП страдают почти 300 детей и подростков, нужны услуги по иппотерапии. Дипломированный специалист имелся: тренер «Уральца» Светлана Дюковапрошла специальный курс кафедры спортивной медицины Тби­лисской медицинской акаде­мии и первой в области получила сертификат на занятия иппотерапией. Финансирование проекта взяли на себя спонсоры.

Тягловая кобыла Маша, выполнявшая на крестьянско-фермерском подворье хозяйственную работу, понравилась тренеру невозмутимым характером. Ученицей она оказалась примерной. Пройдя курс специальных тренировок, лошадь во время исполнения «служебных обязанностей» ни разу не позволила себе капризов.

Каждому пациенту отводится полчаса. И важен не только лечебный эффект. Машино присутствие буквально приводит в восторг детей, в жизни которых не так уж много минут радости. Обязательный ритуал в конце занятий — угощение лошади: на этот случай у каждого седока припасена морковка.

Несмотря на кажущуюся праздничность происходящего, Машину работу лёгкой не назовёшь.

— Терапевтическая лошадь принимает на себя стрессовые нагрузки, чувствует боль детей, — говорит Светлана Дюкова, — поэтому иногда недомогает, например, начинает хромать. Поэтому такой лошади нужны длительные прогулки, релаксация.

Фото: Александра Малык