Пять тысяч свердловчан хотят получить дальневосточный гектар

Скриншот с сайта надальнийвосток.рф

Опубликовано в №21 от 04.02.2017

С 1 февраля право на гектар земли на Дальнем Востоке получили все россияне. Несколько десятков уральцев уже успели подать официальные заявки. При этом получить землю изъявили желание более пяти тысяч свердловчан. Об этом рассказал «ОГ» представитель общественного движения «Дальневосточный гектар» Михаил Головизин.

Земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, позднее, при условии освоения, её можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. Участок можно использовать для любых видов деятельности, не запрещённых законодательством РФ, например, для занятия сельским хозяйством, пчеловодством, предпринимательской деятельностью, для строительства жилого дома, зданий, сооружений и прочего.

Министерством по развитию Дальнего Востока создана федеральная информационная система, совмещённая с сайтом госуслуг.

Больше всего граждан России интересует получение земель на территории Приморского края — более 2,2 тысячи заявок.

Наибольшее количество заявок поступило из Приморского и Хабаровского краёв. Более 80 заявок поступило из Свердловской области, Камчатского края, Приамурья и Краснодарского края.

Как правило, подавшие заявки на официальном портале проекта являются участниками общественного движения «Дальневосточный гектар», где им предоставляют бесплатную консультацию.

— У меня сложилось чёткое понимание, что освоение дальневосточного гектара возможно только при реализации коллективного проекта. Просто взять и поехать туда осваивать территорию, с лопатой строить с нуля новую жизнь, — вариант не для каждого. Приехали — и что дальше? Но когда люди едут организованно, то они представляют, чем будут заниматься на новом месте. В этом движении зарегистрированы более 80 тысяч человек, и порядка 7% из них — представители Свердловской области, — рассказал Михаил Головизин.

Официальный сайт программы — надальнийвосток.рф, горячая линия проекта — 8 800-200-32-51.