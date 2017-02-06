Две собаки в деревне Пальмино насмерть загрызли ребёнка

Вот здесь, на детской площадке у Дома культуры, разыгралась трагедия в деревне Пальмино под Таборами. Фото: Управление СКР по Свердловской области

Тело семилетней девочки с явными следами укусов собаки на детской площадке за Домом культуры нашли в воскресенье, 5 февраля, школьники, возвращавшиеся с репетиции. Дети позвали преподавателя. Девочку занесли в Дом культуры, вызвали медика, который и констатировал смерть.

На место трагического происшествия выехали сотрудники полиции, прокуратуры и Тавдинского межрайонного следственного отдела управления Следственного комитета по Свердловской области. Деревня небольшая, так что собак-убийц и их хозяев вычислили моментально. Мужчины 54 и 42 лет промышляли лесозаготовками и охотой, собаки у них привыкли «работать» в паре, были очень злые, не одну шавку в деревне уже погрызли, но всё равно бегали свободно и добегались. Хозяева их умертвили в присутствии следователей и полицейских, но девочку-то не вернёшь…

Как получилось, что она осталась без присмотра? Девочка жила в Пальмино с братом, мамой и бабушкой, мать как раз лежала в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части 1 — «Убийство по неосторожности», хозяева собак задержаны, вчера к вечеру Тавдинский районный суд должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения, но к подписанию номера оно ещё не было принято. Наказание по этой статье предусмотрено — максимум три года лишения свободы. Несопоставимо! Расследование всех обстоятельств трагедии только началось, назначены все необходимые экспертизы, включая молекулярно-генетическую и медико-криминалистическую, но, судя по следам на собаках, это они расправились с ребёнком.

Нашедшие девочку четверо подростков самого нападения не застали, но видели двух больших собак без поводков и намордников у детской площадки. Да какие в деревне намордники и поводки? Злых собак просто держат на цепи и не выпускают, но этим горе-хозяевам, видимо, было наплевать. Следователи обязательно выяснят все обстоятельства и причины этого дикого чрезвычайного происшествия, будут проверены действия или бездействие должностных лиц, ответственных за соблюдение правил содержания домашних животных. Устанавливается, имелись ли прежде факты агрессивного поведения этих псов по отношению к людям, проводилась ли работа по выявлению заболеваний животных, в том числе и бешенства.

Люди возмущены, конечно, несоразмерностью возможного наказания и содеянного, и вновь задаются вопросом — почему хозяева агрессивных псов не несут никакой ответственности за покусанных, покалеченных и даже убитых? В Москве двумя днями ранее сторожевые собаки тоже насмерть загрызли пожилую женщину, как выяснилось, Валерию Вац, вдову известного диктора, переводчика и актёра Кирилла Ваца. Дело возбуждено было по той же статье, но выпустившего собак охранника суд арестовывать не стал, поскольку тот вину признал и раскаялся. Беспечных хозяев злобных собак можно в уголовном порядке наказать только по этой, 109-й статье, по гражданскому иску с них можно отсудить лишь возмещение нанесённого вреда здоровью и компенсацию за моральный вред, если докажешь оные.

В тему Как сообщили «ОГ» в управлении СКР по Свердловской области, случаи нападения бродячих и домашних животных на людей не так уж редки. Так, по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, только за 8 месяцев 2016 года от укусов животных пострадало около девяти тысяч человек. Наиболее вопиющим фактам, связанным с причинением серьёзных телесных повреждений, даётся юридическая оценка органами правоохраны региона. Например, следователями СКР по Свердловской области в связи со случаями нападения собак возбуждались уголовные дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ст. 293 УК РФ («Халатность»).