К 2020 году — 25 тысяч дополнительных мест

Новое здание гимназии No 39 в Чкаловском районе Екатеринбурга сейчас достраивается. Его должны запустить уже в этом году. Фото: Павел Ворожцов

Федеральная казна на развитие образования Среднего Урала в 2017 году направит больше миллиарда рублей. 748 миллионов рублей из них — по программе «Содействия создания в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях». Деньги область потратит на строительство второй очереди школы №23 в микрорайоне Академическом, образовательного центра в Мичуринском и реконструкцию школы №39 в Екатеринбурге. Ещё 10 школ в регионе начнут строить через год. Об этом «ОГ» рассказал министр общего и профессионального образования области Юрий БИКТУГАНОВ.

— Каковы общие объёмы помощи федерации на развитие образования Среднего Урала в наступившем году?

— Средства из бюджета РФ будут направлены по семи программам — наши заявки в них были одобрены, поскольку регион и сам вкладывает в эти направления солидные средства.

— Самая большая сумма федеральных субсидий пойдёт на строительство?

— Да, сегодня важнейшая проблема в образовании — нехватка школьных площадей для перехода на обучение в одну смену. Старые школы требуют реконструкции, в новых микрорайонах крупных городов нужно строить новые здания. 748 миллионов рублей, которые области возместит федеральный бюджет, мы направим на возведение трёх зданий в Екатеринбурге. Уже идёт строительство второй очереди школы №23 в Академическом на 875 учеников, строится Образовательный центр детский сад-школа в новом микрорайоне Мичуринском на 975 мест, реконструируется гимназия №39 в Чкаловском районе на 550 учеников. Сдадим и пристрой к школе №14 в Полевском на 200 мест.

Комплекс детсад-школу в микрорайоне Мичуринском в Екатеринбурге достроят в 2017 году. Фото: Павел Ворожцов

— В городах и сёлах области будут делать и капитальный ремонт школ?

— Да, областной бюджет выделит 270 миллионов рублей, и они пойдут на создание дополнительных учебных мест в 13 муниципалитетах — в том числе начнётся капитальный ремонт трёх школ областного центра. Ещё 440 мест планируем создать за счёт эффективного использования школьных помещений. В классы переоборудуют кабинеты, которые прежде были заняты под другие цели — например, музеи, библиотеки, кружки: главная задача школ — это учёба. Так, за 2017 год мы откроем в области 4 698 учебных мест.

— Это позволит каким-то школам перейти на односменное обучение уже в новом учебном году?

— Вряд ли. Сейчас во вторую смену в области учатся 73 тысячи учеников в 373 из 1 029 школ. Лишь в 15 из 73 муниципалитетов образовательные учреждения работают в одну смену. Но в следующем учебном году в школы придёт на 22 тысячи детей больше, чем сегодня, и школ-односменок у нас станет ещё меньше. В две смены будут учиться больше детей: 16 процентов всех учеников региона. Очень может быть, что придётся учить детей даже в три смены — в некоторых школах Екатеринбурга, Арамиля, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры и Первоуральска.

В прошлом году мы ввели 4 855 новых учебных мест: по школе в Верхней Салде и Екатеринбурге, ещё в 44 школах области провели капитальный ремонт с расширением — например, в Нижнем Тагиле, Талице, Сухом Логе, Красноуфимске. Но число школьников на Среднем Урале растёт быстрее, чем мы расширяем учебную площадь. За три последних года школьников в регионе стало больше на 35 тысяч. Надо строить новые здания и так реконструировать старые, чтобы они стали вместительнее.

— Какие муниципалитеты в очереди на капитальное строительство школ?

— Первоуральск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Арамиль, Кировград, Ревда и, конечно, снова Екатеринбург. 10 зданий школ уже полностью готовы — есть проектно-сметная документация, привязка к местности, все экспертные заключения, заключения об инвестиционной значимости. Необходимы дополнительные средства на их возведение. Сейчас, с утверждением федеральной субсидии на этот год, мы готовы заняться их строительством в 2018 году.

— Областная программа развития образования пре-дусматривает реконструкцию ветхих зданий?

— Да, совместно с федеральным бюджетом к 2020 году планируем ввести более 25 тысяч дополнительных мест в школах за счёт строительства новых школ, пристроев, капитального ремонта с увеличением учебных площадей, строительства новых зданий взамен ветхих и аварийных, эффективного использования тех помещений, что есть. До 2025 года надо построить 157 новых зданий, реконструировать и построить 31 пристрой, капитально отремонтировать 181 здание.

— Сколько новых мест требуется создать в школах, чтобы перейти на односменное обучение?

— 165 650 учебных мест позволят уйти от второй и третьей смен — в том числе и перевести в новые здания тех детей, кто сегодня сидит за партами в ветхих помещениях. Мы планируем, что к 2021 году область сможет перейти на односменное обучение в начальных классах, а к 2025 году — и в средней школе. Да, задача амбициозная. Но посмотрите — с садиками проблему область полностью решила. За несколько лет их построено столько, что сегодня все дети старше трёх лет полностью обеспечены местами в детсадах. Уверен, что и школы построить сможем.

— По какой ещё федеральной программе регион может использовать деньги на улучшение материальной базы школ?

— Свердловская область ежегодно получает примерно 20 миллионов рублей из бюджета страны на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом. Вдобавок к этой сумме мы тратим 17–18 миллионов рублей из областной казны — и на эти средства нам удаётся помогать сёлам и деревням ремонтировать спортзалы и стадионы, закупать новое спортивное оборудование. В прошлом году эти работы были проведены в 38 муниципалитетах. Недавно я был в Талицком ГО, в деревне Басманово: там после ремонта спортзал школы стал таким уютным и удобным, что дети после уроков уходить из него не хотят. В нём поставили новые баскетбольные щиты, стойки, закупили мячи, другой инвентарь — всё новое, сияет. Занятия продолжаются в зале и после учёбы — проводятся занятия в спортивных кружках, секциях.

— Планирует ли федерация выделять средства для развития профессионального образования?

— Придёт субсидия по программе «Разработка и распространение новых образовательных технологий в проф-образовании» — 248 миллионов рублей. Мы направим эти деньги на создание Межрегионального центра компетенций в Уральском политехническом колледже. Уже подготовлен тренировочный полигон для постов «Изготовление прототипов», Мехатроника», «Мобильная робототехника». Приобретено учебно-производственное оборудование для лабораторий учебного центра, где проходят обучение по самым востребованным сегодня на производстве техническим специальностям. Бюджет региона, в свою очередь, направляет на программу 400 миллионов рублей.

— Наверняка сельские школы страдают не только из-за устаревшего спортинвентаря и обветшавшего спортзала? Удаётся ли получить федеральную помощь для повышения качества образования в них?

— Появилась новая федеральная программа как раз по этой теме — «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения…». Мы отобрали два десятка школ в сельской местности, где результаты единого госэкзамена были особенно низки — например, Ильинская и Кунарская школы Богдановичского ГО, школа №16 Дегтярска, Нижнесалдинская школа №5, Староуткинская школа №13… Специально для учителей этих школ решено провести курсы повышения квалификации. Очевидно, педагогам требуется помощь методистов, чтобы иначе выстроить работу с детьми. Наша заявка на участие в программе была удовлетворена, и область получит дополнительно порядка 10 миллионов рублей.

— В интервью «ОГ» начальник Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что треть школ уральской столицы построена в середине прошлого столетия, обветшала и требует реконструкции. В других муниципалитетах картина та же?

— Капитального ремонта требуют 133 здания — в них учатся более 11 процентов всех школьников региона. А 24 школы не имеют всех видов благоустройства — это значит, в XXI веке в туалет дети с уроков бегают на улицу. 268 — примерно пятая часть всех школ — располагаются в зданиях с уровнем износа 50–70 процентов, а 121 школа — в зданиях с уровнем износа свыше 70 процентов. Для них, конечно, требуется строить новые помещения.

— По программе «Доступная среда» Средний Урал также получает средства федерального бюджета?

— Каждый год порядка 20 миллионов рублей мы получаем на создание условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья, столько же вкладывает и область. Эти деньги ежегодно направляются в более чем 20 школ, их используют на строительство пандусов, специальных подъёмников и лифтов для колясочников. Так, по этой программе в прошлом году закупили оборудование для слепых и слабовидящих детей в школе имени Мартиросяна в Верхней Пышме, для глухих и слабослышащих в школе №11 для глухих в Екатеринбурге.

— На что ещё бюджет РФ готов выделить средства для школьного образования на Среднем Урале?

— 20 миллионов рублей в 2017 году придёт в Свердловскую область на «Развитие системы оценки качества образования» — обеспечение проведения экзаменов, репетиционных тестирований и диагностических работ. Кроме того, мы рассчитываем на помощь федерации в развитии школьных библиотек, сельских школ, инновации управления образованием. Готовим документы и для участия в программе по обучению русскому языку. Сегодня бюджет страны готов вкладывать средства в те направления, которые поддерживаются региональной властью. Стратегия области такова, что мы используем все шансы получить дополнительные средства на развитие образования.

Досье «ОГ»: Юрий Биктуганов Родился 8 августа 1959 года в деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. Закончил Верхне-Бугалышскую школу и физический факультет Свердловского государственного педагогического института по специальности «Учитель физики». Работал директором Саргаинской и Приданниковской школ, руководил управлением образования Красноуфимского ГО, занимал должность заместителя главы Красноуфимского ГО по социальным вопросам, затем — заместителя председателя правительства Свердловской области. С 23 марта 2011 года возглавляет министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Женат, имеет двух дочерей.