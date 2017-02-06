На железнодорожном вокзале Екатеринбурга пьяный мужчина упал под колёса поезда, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО. Инцидент случился 3 февраля. 43-летний мужчина курил на платформе № 4 вместе с товарищем. Мимо них шла электричка «Екатеринбург – Богданович – Каменск-Уральский». Во время прохождения вагона № 3 упомянутый гражданин не удержался и сорвался под колёса. В результате он получил ЗЧМТ. Кроме тог, ему отрезало правую руку. Пострадавшего госпитализировали. По факту ведётся проверка.

В Байкалово пожарная машина врезалась в Hyundai Santa Fe, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошёл 6 февраля в 18.45. Автомобиль огнеборцев направлялся в деревню Вязовка тушить горящий частный дом. В Байкалово, на перекрёстке улиц Малыгина и Революции, он столкнулся с упомянутой легковушкой. В результате пострадали два человека: 58-летний шофёр иномарки получил перелом рёбер слева и ЗЧМТ, а его восьмилетняя внучка – открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Их госпитализировали.

В Реже выгорела автошкола, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Здание находится в переулке Зелёном. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пламя повредило стены, кровлю и потолочное перекрытие постройки. До прибытия огнеборцев из помещений эвакуировались 16 человек. В тушении участвовали 16 пожарных на пяти спецмашинах.