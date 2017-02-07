Подругу Юлии Михалковой взяли в высшую лигу КВН

Выпускной у слушателей курса подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы (2016 год). Екатерина Олинчук (в форме) и её подруги. Справа — коллега «по пельменям» Юлия Михалкова, которая приехала специально по такому случаю. Фото: facebook.com

Опубликовано в №23 от 08.02.2017

В новом сезоне высшей лиги КВН, игры которого транслируют на «Первом канале», выступят лучшие представители свердловской школы весёлых и находчивых. Правда, в разных командах-соперниках.

Рядовой внутренней службы екатеринбурженка Екатерина Олинчук, которая служит младшим инспектором в СИЗО-5, известна как комедийная актриса и участница шоу «Уральские пельмени». Подругу Юлии Михалковой взяли для «усиления и украшения» в сборную Федеральной службы исполнения наказаний «Приказ 390». Директор команды майор внутренней службы Александр Бугаков за Екатериной внимательно следил:

— Мы видели, что она принимала участие в некоторых мероприятиях в ГУФСИН России по Свердловской области, — говорит Александр. — Потом я просмотрел её анкету — оказалось, она кавээнщица с большим опытом, и решил созвониться с ней.

Кстати, Екатерина не в первый раз будет помогать ведомственным командам. В 2006 году её актёрский талант оценил Сергей Шойгу, за что она была награждена почётной грамотой, подписанной лично генералом армии: «За исполнительское мастерство в соревнованиях команд КВН в системе МЧС России».

На службу в уголовно-исполнительную систему Екатерина попала по совету своей мамы:

— Она капитан в отставке. У меня много родственников в погонах, но, правда, все в разных структурах. Я не жалею, что выбрала такой путь, всё-таки служба — это и стабильность, и социальные гарантии.

До службы Екатерина успела получить два высших образования — педагогическое и театральное.

— Когда я только поступила в УрГПУ, меня сразу пригласили в состав женской сборной «НеПарни» (первая и пока единственная уральская женская команда, которая выступала в высшей лиге. — Прим. ред.). Это был проект «пельменя» Сергея Ершова, он часто привлекал нас на женские роли в их шоу, и вот тогда у меня появилось амплуа легкомысленной блондинки. А теперь мне приходится срочно перевоплощаться во властную женщину-подполковника. Сложновато!

Ещё один представитель Свердловской области в новом сезоне — серовчанин Артём Бобцов, выступает за сборную Большого московского государственного цирка. Артём — самый маленький актёр команды. По росту. Можно сказать, поначалу карликовость стала для него входным билетом в мир цирка, но благодаря природному актёрскому таланту его ждал быстрый карьерный рост. В Москву он переехал в 2010 году, чтобы получить образование, там заметили его способности, и теперь он работает в цирке под руководством Эдгарда и Аскольда Запашных.

Полным свердловским составом выступит в этом сезоне «вышки» команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила. В прошлом году они проиграли в 1/8 финала, поэтому перед стартом, что называется, скрестили пальцы.

— Опыт прошлого неоценим, мы сделаем всё возможное для победы, — говорит директор команды Ольга Объедкова. — Нам очень приятно, что земляки везде, в том числе и за тумбой, ведь Александр Васильевич Масляков тоже свердловчанин. Надеемся, что сезон можно будет назвать уральским не только по географии участников, но и по нашим успехам.