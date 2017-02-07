Возле Режа Renault Logan сбил трёхлетнего мальчика

Возле Режа Logan сбил 3-летнего мальчика. Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, во вторник, 7 февраля, около 13:00 в селе Останино Режевского района в результате ДТП пострадал ребёнок. Как было установлено, мать мальчика отвлеклась, чтобы закрыть ворота частного дома, а в это время малыш выскочил на проезжую часть. По улице двигался автомобиль Renault Logan, за рулём которого находился 43-летний мужчина. Водитель заметил дошкольника и предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мальчика спасло лишь то, что машина двигалась со скоростью не выше 40 км/час. Малыша доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз - ушиб мягких тканей головы, после чего отпустили домой.

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, ограбившего продуктовый магазин на ЖБИ. Как сообщает пресс-группа УМВД по уральской столице, ЧП произошло 5 февраля. Около 20:00 в магазин вошёл неизвестный, который под угрозой насилия потребовал у продавца деньги из кассы. Затем злоумышленник сам перегнулся через прилавок и забрал выручку. Нападение на магазин и лицо злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. По факту нападения возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("Грабеж"). Максимальное наказание за подобное преступление составляет семь лет лишения свободы.

В Полевском не принимаются меры по приведению улично-дорожной сети в безопасное состояние. Об этом заявили представители ГИБДД после ряда ДТП, произошедших на территории города. Сотрудники Госавтоинспекции уверены: меры по приведению улично-дорожной сети в надлежащее состояние принимаются только после выдачи предписаний ГИБДД. Так, недостатки зимнего содержания, - снежный накат, колейность, снежные валы в треугольниках видимости, - выявлены на улицах Володарского, Карла Маркса, Бажова, Крылова, Ильича, Советской, Объездной, ОАО «ПКЗ», Вершинина, Розы Люксембург, Совхозной, Коммунистической, Павлика Морозова, Декабристов, Свердлова, Ленина, Максима Горького. Руководству города дали срок до 9 февраля привести улицы в надлежащее состояние. Если этого не произойдёт, представители УГИБДД готовы принять меры по закрытию движения общественного транспорта по опасным маршрутам.