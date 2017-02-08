В младших классах сократят уроки фонетики

Эксперты считают, что материал по фонетике сложно усваивается младшими школьниками. При этом недостаточное внимание уделяется устной речи, уровень которой постоянно снижается. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

В ближайшее время раздел «Фонетика» в программе по русскому языку в младших классах может быть существенно сокращён. Умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), сообщают «Известия».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева пришла к выводу, что ранее принятые стандарты для младших классов неконкретны, и поручила их переработать. Рабочие группы по каждому из предметов сейчас разрабатывают конкретные требования к знаниям учеников. В частности, представители рабочей группы по русскому языку решили, что в начальной школе от учеников не следует требовать умения проводить фонетический анализ слов. По словам члена Совета по русскому языку при Президенте РФ Романа Дощинского, входящего в состав рабочей группы, на следующем этапе, когда будут корректироваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет сильно сокращён. Освободившиеся часы будут направлены на развитие у учеников навыков устной и письменной речи.