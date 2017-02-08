Оперативники МВД и ФСБ раскрыли сеть хакеров, укравших миллиард рублей

Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №24 от 9.02.2017

Хакеры, в течение трёх лет похищавшие деньги со счетов клиентов российских банков, обезврежены в результате совместной работы оперативников ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, 50 членов банды успели украсть более миллиарда рублей.

Злоумышленники не только воровали деньги со счетов россиян, но и взламывали системы безопасности объектов.

— Ещё в мае 2016 года была проведена беспрецедентная операция по пресечению деятельности хакерской группы, члены которой проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений начиная с 2013 года, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. — За время своей преступной деятельности 50 участников организованной группы перевели со счетов банковских организаций более миллиарда рублей…

Были проведены обыски по 34 адресам, в ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, около 4,5 млн рублей наличными, холодное оружие. К уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, 19 подозреваемых находятся под стражей. К началу 2017 года установлены ещё девять жителей разных регионов страны, в том числе и Свердловской области, причастных к этой группе.