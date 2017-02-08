Вылечить зубы можно в любом районе

С объединением стоматологических поликлиник услуги медиков стали более доступны. Фото: Александр Зайцев

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После объединения стоматологических поликлиник в Екатеринбурге и других городах Свердловской области получить бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования стало проще.

Сейчас не надо даже тратить время на «дозвон» до регистратуры: достаточно записаться к любому врачу по любому адресу через Интернет. Причём выбрать и адрес поликлиники, и врача можно самостоятельно.

— Прежде я водила детей на приём к стоматологу только в Чкаловском районе, потому что мы живём на Ботанике, — делится с «ОГ» мама троих детей Мария Козловская. — К сожалению, записаться удавалось не всегда вовремя — к тому врачу, который детям нравится, всегда много желающих. А сейчас мы ездим ещё и в поликлинику на Сибирском тракте, в Октябрьский район.

В поликлинике Железнодорожного района, где прежде принимали только взрослых, появился детский приём — например, здесь детям можно пройти диспансеризацию перед садиком и перед школой. И такая практика появилась в последнее время почти во всех районах Екатеринбурга.

В министерстве здравоохранения поясняют, что с объединением поликлиник в одно учреждение помощь для жителей становится доступнее. Так, в детской стоматологии Кировского района потребовалось отремонтировать помещение, где проводится рентген. Прежде это была бы целая проблема: жители района на время были бы практически лишены такой необходимой услуги — приходилось бы делать рентген где-то в другом месте и, возможно, за деньги — в частных клиниках. Стоматологии объединились и в других крупных городах региона: в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме.