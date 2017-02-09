1917 год был несомненно болезненным, как всякие осложнённые роды

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления уральцев.

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

Анатолий Вассерман, публицист, телеведущий, политический консультант:

— 1917 год вместил в себя сразу несколько исторических эпох. Первая из них — это эпоха империи. Во многих отношениях достаточно успешная, но и накопившая множество внутренних противоречий. Вторая эпоха — это классический верхушечный государственный переворот, организованный примерно теми же, кто в наши дни известен под прозвищем «белоленточники». И эти самые «белоленточники» ухитрились за восемь месяцев настолько убедительно доказать свою неспособность к управлению чем бы то ни было, что в конце концов к власти пришли те, кто вроде бы вообще не считался реальной политической силой. И это следующая эпоха — социализм.

Это было, конечно, очень интересно, как люди, вроде бы не принимаемые никем в расчёт ввиду своей малочисленности, стремительно обрастали сторонниками просто потому, что была очень уж очевидна полнейшая импотенция действующей в данный момент власти. И в результате довольно быстро оказалось, что политические маргиналы привлекли на свою сторону практически всех, кто понимал, куда валится страна. Поэтому 1917 год сам по себе был для страны несомненно разрушительный, то есть к его концу положение в стране оказалось несравненно хуже, чем было в его начале.

Зато за этот год прошли проверку многочисленные либеральные заклинания, прошли проверку утверждения о том, что тогдашняя верхушка страны способна хоть на что-то. И выяснилось, что единственный работоспособный вариант выхода из сложившегося политического тупика — выход в социализм. Не потому что он так уж хорош, а потому что оказалось — все остальные варианты намного хуже.

Правда, на пути социализма оказались свои препятствия, которые будут окончательно сняты лишь где-то во второй половине 1920-х годов (Благодаря ленинской НЭП и форсированному строительству социализма. — Прим. ред.), а движение в социализм возобновится, но, к сожалению, тогда мы это не сумели выяснить вовремя. Поэтому столкнулись с многочисленными потрясениями, результаты которых предстояло тяжело преодолевать.

Сейчас мы, конечно, несколько умнее, чем были тогда, поэтому хорошо знаем, что с «белоленточниками» нам и сейчас не по пути. Однако на этот раз мы не станем вышвыривать их силой, а будем выжидать, когда сложатся благоприятные условия для этой цели, и только тогда проведём все необходимые реформы.

Оглядываясь назад, на все достижения страны, повторю, что 1917 год был несомненно болезненным, как болезненны всякие осложнённые роды. Но к счастью, родившаяся новая страна оказалась вполне здоровой и жизнеспособной.