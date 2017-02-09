Компьютеры вызывают кариес

Главными причинами, из-за которых портятся зубы, по-прежнему остаются неправильное питание, плохая гигиена полости рта, а также такое заболевание, как сахарный диабет. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Здоровье уральцев

Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.

Опубликовано в №24 от 9.02.2017

Сегодня отмечается Международный день стоматолога. И тема нашего разговора с профессором Сергеем Жолудевым, который более 30 лет посвятил этой профессии — о новых разновидностях зубных болезней и о том, как их предотвратить.

Приметы времени

— Сергей Егорович, какие болезни зубов сегодня самые распространённые?

— На зубах жителей региона отразились, скажем так, приметы нашего времени. Я в медицине уже долго и могу сказать, что раньше у людей зубы были в лучшем состоянии, чем теперь. Хотя вроде бы с развитием медицины должно быть наоборот. В последнее время мы часто диагностируем у пациентов повышенную стираемость зубов. Это заболевание, при котором происходит разрушение эмали и частично дентина. Его можно объяснить тем, что люди стали чаще употреблять газированные напитки и соки.

А вторая причина — не удивляйтесь — это работа с компьютером. Впрочем, не только с компьютером, но и со всеми современными гаджетами. В среде стоматологов даже появился такой термин — компьютерный кариес.

— Как он появляется?

— Это совершенно новое заболевание, связанное с воздействием ионизирующего облучения. Несмотря на то, что современные экраны имеют разные степени защиты, среднее количество часов, которое люди проводят за компьютерами, сильно превышает допустимые нормы. Сегодня мало кто следует рекомендациям укладываться в 1–3 часа.

Вы удивитесь, но на стоматологическую заболеваемость косвенно влияет даже неправильная осанка, которая формируется, пока вы сидите за гаджетами. В том числе на изменения височно-нижнечелюстного сустава. Плюс ко всему — нездоровая еда, которой перекусывают люди сидя за компьютером дома или на работе.

— Есть ли у зубных заболеваний уральская региональная специфика?

— В Свердловской области хотя и незначительно, но повышен радиационный фон. У нас много радона и промышленных выбросов — всё это сказывается на болезнях соединительной ткани. В стоматологии они проявляются в виде гипермобильности височно-нижнечелюстного сустава, что может привести, например, к подвывиху челюсти, снижению высоты прикуса. Чем это неприятно? У уральцев стали появляться такие симптомы, как щёлканье и хруст челюсти, шум в ушах, головные боли. Бывает так, что пациенты идут с этими симптомами, например, к лору, а причина жалоб стоматологическая.

Кроме того, у нас в регионе недостаток фтора в воде, по-этому мы рекомендуем пользоваться зубными фторсодержащими пастами.

— Как состояние зубов влияет на весь организм?

— В полости рта можно найти, пожалуй, большинство всех известных микроорганизмов. Грибы и вирусы, условно-патогенная флора… При ослаблении организма (например, при переохлаждении или переутомлении) это всё активируется и может привести к болезням желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), почек и суставов.

Профилактика

— Пациенты по-прежнему редко посещают стоматологов?

— Да. Людей сегодня пугает не сама процедура, а высокая стоимость услуг. А ещё я заметил, что пациенты сегодня следят только за теми зубами, которые видны при разговоре, а те жевательные зубы, которые находятся по бокам, им проще не лечить и совсем удалить. Конечно, люди себя запускают. Почему-то пациенты, сидя в кресле, думают, что мы их просто пугаем. Но от гигиены полости рта зависит успех лечения в ста процентах случаев.

— Нужно ли чистить зубы после каждого приёма пищи, как советует нам реклама?

— Да, желательно. Но если вы съели на обед или ужин цитрусовые (особенно лимон), выпили свежевыжатый сок или газированный напиток — сразу чистить зубы нельзя. Это очень вредно. Лучше прополоскать рот водой, почистить щёткой без пасты или просто подождать некоторое время.

— Что лучше — зубочистка или зубная нить?

— Лучше нить. Зубочистка уберёт крупные кусочки, а флоссы проникают до шейки зуба. Тем более сейчас есть суперфлоссы, специально пропитанные препаратами фтора или веществами, которые восстанавливают кислотность. Кстати, жевательная резинка с ксилитом тоже нейтрализует часть кислот.

— Обычная щётка или электрическая — чему отдать предпочтение?

— Электрические щётки совершают вращательные движения, которые в целом лучше очищают зуб. Но в последнее время ими слишком увлеклись. Появилось немало случаев так называемой рецессии — обнажения десны. Особенно у девушек, которые уж слишком стараются отбелить эмаль.

Сейчас у стоматологов новое веяние — рекомендовать современные мягкие щётки с большим числом щетинок — до 5 тысяч на один квадратный сантиметр (такую информацию можно найти на упаковке), они эффективнее и не травмируют дёсны. Раньше врачи отдавали предпочтение щёткам средней жёсткости.

Эстетика

— Профессиональное отбеливание зубов безвредно?

— Сейчас есть разные способы профессионального отбеливания — с помощью лазера, гелей или воздействия светом. Но увлекаться этим не стоит. Есть такое понятие — кариесрезистентность эмали. У каждого человека устойчивость твёрдых тканей зуба разная. Для тех, кто обладает гиперустойчивостью, отбеливание безвредно. А вот с низкой резистентностью отбеливание чревато кариесом. Кроме того, если злоупотреблять этой процедурой, то со временем может появиться гиперчувствительность зубов. У нас уже появились жалобы.

— Брекеты можно ставить в любом возрасте?

— Сегодня практически в любом. Но по показаниям.

— Сергей Егорович, что можно узнать о человеке… глядя на его зубы?

— Вот, знаете — почти всё. Аккуратный ли он, суетливый ли… Даже характер можно узнать. Я уж не говорю о том, что все его болезни можно определить по состоянию языка. Есть люди, которые готовятся к приёму, красиво оденутся, а рот откроют — и там, простите, остатки петрушки и сыро-копчёной колбасы… Так ведь и в жизни бывает, когда некоторые стараются произвести впечатление чем-то внешним, напускным, а суть человека проявляется в маленькой детали… За 30 лет работы с пациентами узнаёшь о людях много интересного.

Досье «ОГ» Сергей Егорович Жолудев, профессор, доктор медицинских наук, декан стоматологического факультета УГМУ. Заслуженный врач РФ.

Пять расхожих утверждений о зубной пасте: правда или нет?

— Отбеливающие пасты портят зубы. «Они на самом деле не отбеливают, а просто очень хорошо очищают зубы. И злоупотреблять ими нельзя».

— Гель лучше обычной пасты. «Отчасти правда. Гель — это форма, которая не обладает абразивными свойствами. Гель превращается в золь, и химическая очистка становится эффективнее».

— Паста с мёдом и прополисом полезна. «Это рекламная уловка. Она полезна не больше остальных».

— Антибактериальная паста защищает зубы 24 часа. «Опять же не стоит вестись на рекламу. Действие пасты обычно сохраняется в течение 2–3-х часов».

— Детям нельзя пользоваться взрослой пастой. «Если речь идёт о лечебно-профилактической пасте с большим содержанием фтора, то нельзя. Но гигиенические пасты из семейной группы можно использовать и детям».

Кстати Почему День стоматолога — 9 февраля? Этот день связан с почитанием мученицы Аполлонии Александрийской. В III веке её пытались заставить отречься от христианства и подвергли жестоким пыткам, в результате чего она лишилась всех зубов. Святая Аполлония скончалась 9 февраля 248 (или 249) года. На картинах её изображают с атрибутом — зубными щипцами.

Франсиско де Сурбаран. «Св. Аполлония»