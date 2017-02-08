Красивыми плакатами все обшарпанные заборы не обклеишь

Чтобы закрыть все прорехи, никаких плакатов не хватит. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №24 от 9.02.2017

Унылое зрелище представляет собой набережная городского пруда в Екатеринбурге — обшарпанные кирпичные заборы, облупившиеся фасады старинных зданий... А совсем рядом, на городском пруду, планируется построить Храм-на-воде, и здесь будет, по сути, гостевой маршрут, ведь чуть выше находится Храм-на-Крови, знаковый для Екатеринбурга. Или нам не привыкать жить в городе контрастов?

Известно, что иной капитальный ремонт здания может выйти дороже, нежели строительство нового, и лечь тяжким грузом на вечно дефицитный бюджет. Но не замечать проблемы, не искать путей её решения никак нельзя. Храм-на-воде, судя по макетам и проекту, обещает стать ещё одним знаковым местом столицы Среднего Урала, таких в стране всего два, и они не идут ни в какое сравнение с нашим. И будет такая красота стоять в окружении руин...