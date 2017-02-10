Двадцать молодых учёных — лауреаты премии губернатора

На вручении дипломов молодым учёным встретились первый вице-губернатор области Алексей Орлов (слева) и экс-председатель областного правительства (2007–2009 годы) Виктор Кокшаров, ныне возглавляющий УрФУ. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Уральском федеральном университете прошли традиционные Демидовские чтения: лекции студентам и преподавателям прочитали академики, лауреаты Демидовской премии за 2016 год — химик Юрий Золотов (Москва), археолог Вячеслав Молодин (Новосибирск), физик Валерий Рубаков (Москва). Но сначала прошло ставшее традиционным награждение 20 молодых уральских учёных премиями губернатора (соответствующий указ был опубликован в «ОГ» 8 февраля, в День науки).

Дипломы лауреатам вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он отметил, что губернаторская премия призвана показать значимость, престиж научно-исследовательской работы как студентам, так и начинающим свой путь в науке молодым специалистам:

— Как известно, губернатор Евгений Куйвашев инициировал программу «Уральская инженерная школа». Для неё нужны такие молодые, инициативные, умные, толковые ребята, как нынешние лауреаты. В совсем уже недалёком будущем результаты проводимых вами исследований начнут проявляться в повседневной жизни каждого из нас. Высокую оценку научного сообщества получили как фундаментальные научные исследования в области математики, экспериментальной физики, биологии, так и работы прикладного характера в сфере материаловедения, металлургии, горного дела. Эти сферы очень актуальны для промышленности нашей области. Мы рассчитываем, что премия вдохновит лауреатов на новые научные открытия.

Фото: Павел Ворожцов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров в своём выступлении с гордостью сообщил, что 12 лауреатов из 20 — выпускники университета, и это не случайно. В вузе с первого курса студенты активно вовлекаются в различные научно-исследовательские проекты.

Премии губернатора Свердловской области для молодых учёных были учреждены в 2004 году для сохранения и развития научного потенциала, расширения и укрепления роли науки в жизни общества и области на долгосрочную перспективу. Присуждаются они на конкурсной основе молодым учёным, в том числе и аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях за опубликованные научные работы фундаментального характера, а также за исследования, имеющие научно-прикладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук. На нынешний конкурс было заявлено 116 работ из 16 институтов УрО РАН, семи вузов и одной научной организации. За тринадцать лет было отмечено более 200 молодых учёных.

Кстати С 2014 года размер премии молодым учёным увеличен в два раза и сейчас составляет 200 тысяч рублей.