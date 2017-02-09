Свердловские полицейские открыли стрельбу по автомашине нарушителя ПДД

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга применили табельное оружие для остановки транспортного средства, водитель которого игнорировал законные требования полицейских. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в 01:31 на перекрестке улиц Амундсена и Объездная наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109, который проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего на большой скорости промчался в направлении улицы Серафимы Дерябиной. Полицейские начали преследование нарушителя. Водителя «девятки» с помощью громкоговорителя неоднократно просили остановиться, но тот лишь ускорился до 120-140 км/ч и выехал на трассу Пермь-Екатеринбург, где создал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. В результате, в районе 335-го км трассы один из полицейских произвёл два предупредительных выстрела в воздух, после чего - ещё несколько прицельных выстрелов по колёсам нарушителя. Тот остановился, лишь оказавшись на пробитых скатах. Как оказалось, ранее неоднократно судимый 20-летний водитель и его пассажиры, - 39-летняя женщина и 31-летний мужчина, - имели явные признаки опьянения. Никогда не получавший ранее водительского удостоверения нарушитель арестован судом на 10 суток.

Подделка исполнительного листа обернулась для екатеринбурженки тремя годами колонии. Как сообщили в Свердловской областной прокуратуре, Чкаловский районный суд признал Маринэ Бабушкину и Анастасию Чежегову виновными в покушении на мошенничество. Бабушкина также признана виновной в подделке официального документа. Установлено, что она незаконно приобрела бланк исполнительного листа и поддельную печать Новоуральского городского суда, а затем внесла сведения о несуществующем судебном решении по гражданскому иску Чежеговой. Поддельный исполнительный лист был предъявлен в Чкаловский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга, однако там выявили подделку и подлог. Маринэ Бабушкиной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Анастасии Чежеговой - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Известный правозащитник и юрист обвинил Александра Новикова и Михаила Шилиманова в организации нападения. Как сообщил пострадавший Дмитрий Рожин, вечером 8 февраля он подвергся нападению, когда ставил машину в свой гараж в микрорайоне Уктус в Екатеринбурге. Неизвестные поджидали его у гаража, повалили на землю и ненесли множественные удары руками и ногами. Со слов Рожина, нападавшие били его кастетом, а также “передали привет” от фигурантов дела о мошенничестве при строительстве посёлка “Бухта-Квинс” Александра Новикова и Михаила Шилиманова. В настоящее время по факту нападения возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК РФ “побои”, прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сыщики осмотрели место происшествия, изъяли ряд вещдоков, опросили пострадавшего. Устанавливаются возможные очевидцы и свидетели происшествия, ведётся анализ поступившей видеозаписи, отрабатываются различные версии произошедшего.

В Новоуральске пассажирская ГАЗель столкнулась с Toyota Avensis. В результате ДТП, которое произошло в минувшую среду, 8 февраля, пострадали две пассажирки ГАЗели. Лишь по случайности удалось избежать более тяжких последствий. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 52-летний водитель автомобиля ГАЗель, развозивший рабочих, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Toyota. После столкновения произошло возгорание микроавтобуса, однако пассажиры успели покинуть транспортное средство. Получившие травмы 39-летняя и 31-летняя пассажирки обратились за медицинской помощью самостоятельно