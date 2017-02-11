Чего хотят уральские манси?

Единственный из уральских манси, у которого есть работа - он государственный инспектор ландшафтного заказника «Ивдельский», через который лежит путь на перевал Дятлова. Фото: Виктор Вахрушев

Представители коренных малочисленных народов Среднего Урала готовят свои предложения в федеральную стратегию «Народная программа: Коренные-2021», которую разрабатывает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Какими будут предложения от уральских манси? О них рассказала «ОГ» заместитель председателя общественной организации «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси» (г. Ивдель) Зубайда Щербак:

«Во-первых, идентификация, задокументированная принадлежность именно к этому народу. Сейчас ведь нет в паспорте графы национальность. Наиболее вероятный вариант идентификации — составление своеобразного по-имённого реестра на каждую территорию, где проживают и ведут традиционный образ жизни манси. Почему это важно? У коренных народов есть ряд существенных льгот: назначение пенсии по старости для мужчин в 55 лет и для женщин в 50 лет, особая отметка в охотничьем билете на постоянную, круглый год, добычу зверя и рыбы для пропитания и так далее, в каждом регионе свои особенности. Но для этого надо доказать, что ты — манси, иной раз это приходится делать через суд. Есть ведь и смешанные браки, многие манси живут в городах, работают. Значит, им пенсия досрочная уже не светит? Проблема, кстати, характерна для всех малых коренных народов и на Урале, и в Сибири.

Далее, надо бы сделать более гибкими правила установления границ территорий проживания манси, потому что право на льготы распространяется только на тех, кто живёт традиционным укладом на отведённой территории. Простой пример. Когда в селении Тресколье случился большой пожар, для нескольких семей по губернаторской программе восемь лет назад выстроили десять домов на месте бывшего посёлка Ушма, что, в общем-то, недалеко, но уже за границей отведённой территории. По формальному признаку они могут лишиться льгот. В семи километрах юрта Анямовых, там со статусом и со льготами всё в порядке. Манси ведь живут своей жизнью, и им эти тонкости непонятны, но они кожей чувствуют любую несправедливость.

И надо как-то решать вопрос транспортной обеспеченности, тоже общей проблемы для всех малых народов. Знаете, как добирались домой на нынешние зимние каникулы дети из школы-интерната в Полуночном? Их довезли только до посёлка Вижай. Чтобы привезти детей в Ушму, родители наскребли кто сколько мог и наняли вездеход. Мы потом им компенсировали эти затраты. А бывало, что от Вижая детей везли на моторках по реке, в спасательных жилетах, в сопровождении сотрудника МЧС. Понятно, что далеко в тайгу дорогу построить сложно и накладно, но какое-то регулярное сообщение должно быть…»

Собранные предложения будут учтены в федеральной стратегии развития коренных малочисленных народов. Её планируется утвердить на съезде в Ямало-Ненецком автономном округе 24 марта.