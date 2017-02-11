Областная газета
Общество 11 февраля 2017, 20:47

Глава Уральского Сбербанка устроился на полставки в академию госслужбы

Владимир Черкашин — кандидат экономических наук, автор 25 научных публикаций. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №26 от 11.02.2017 

Глава Уральского банка Сбербанка РФ Владимир Черкашин возглавит кафедру экономики и управления в уральском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Как пояснил «ОГ» сам Черкашин, его уже включают в учебный план вуза, осталось дождаться только официального утверждения его кандидатуры на должность Учёным советом.

— Если меня утвердят, то я на полставки буду работать в академии по совместительству. Работа со студентами — это очень важно. Я сейчас смотрю учебные планы. В скором времени с преподавателями кафедры экономики и управления определим, какие курсы мне взять на себя. На самом деле, это не новая для меня работа. У меня уже, например, есть дипломники, — рассказал «ОГ» Владимир Черкашин.

Назначение Черкашина стало прямым следствием соглашения о сотрудничестве, подписанного Уральским Сбербанком и РАНХиГС ещё в середине прошлого года. Тогда стороны договорились о взаимодействии в части реализации программ повышения квалификации как для преподавателей академии, так и для сотрудников банка, организации стажировок и профориентационных семинаров для студентов РАНХиГС в Сбербанке. А в обмен на привлечение экспертов академии для реализации внутрикорпоративных программ обучения сотрудников коммерческой организации Сбербанк и пообещал активное участие менеджмента в преподавательской деятельности. Прежний руководитель кафедры Ирина Тургель оставила должность летом 2016 года.

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