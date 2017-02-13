В Википедии объявлена неделя Свердловской области

Скалы реки Чусовой. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Группа свердловчан, постоянных авторов Википедии, объявила неделю Свердловской области с 13 по 19 февраля и призывает уральцев принять в ней активное участие.

Подобные акции уже успешно прошли в Пермском крае, Саратове, Волгограде и Воронеже. Проводятся они с единственной целью — для популяризации родного края.

— Люди как-то уже привыкли к Википедии, — рассказал «ОГ» один из активных авторов народной энциклопедии екатеринбуржец Леонид Макаров. — А ведь это уникальный, беспрецедентный информационный проект. Ресурс часто критикуют за ошибки, неточности. Но он тем и хорош, что погрешность можно быстро исправить, а что ещё может быть интереснее, чем поиск истины? Тематическую неделю объявила группа инициативных авторов — например, супруги Александра и Евгений Смирновы. Они каждую неделю куда-нибудь ездят, а потом рассказывают об увиденном. Так, в селе Травянском углядели заброшенный храм, оказалось, он имеет культурную ценность. Иван Абатуров специализируется на истории и международной тематике. Ваш покорный слуга пишет больше на экономические темы. Нам просто интересен этот вид творчества, и мы призываем присоединяться к нему всех любопытствующих…

Инициаторы даже предлагают ряд интересных, по их мнению, тем: