Медаль за город Будапешт

Январь, 1945. Советский солдат во время боя за Будапешт. Фото: риа новости

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

13 февраля 1945 года после полутора месяцев кровопролитных боёв сдался 138-тысячный гарнизон венгерской столицы. В честь этого события Верховный Совет СССР учредил специальную государственную награду.

«За взятие Будапешта» — не первая из медалей, учреждённых в годы Великой Отечественной войны специально для участников боёв за конкретный населённый пункт. Но именно столица Венгрии стала первым из четырёх европейских городов (а кроме Будапешта это ещё Кёнигсберг, Вена и Берлин), названия которых отчеканены на советских медалях после слов «За взятие». А не «За освобождение», как на медалях для участников сражений за Варшаву, Прагу и Белград. Ведь Польша, Чехословакия и Югославия сами были жертвами фашистской агрессии, тогда как правители Венгрии сделали свою страну соучастницей преступлений нацизма.

Гитлеровский «общеевропейский дом». К антикоминтерновскому пакту Венгрия присоединилась 20 ноября 1940 года. А уже в апреле 1941-го она направила свои дивизии в Югославию помогать германским и итальянским агрессорам. За эту услугу Гитлер «подарил» Венгрии часть сербской территории — Воеводину. Правда, на условии, что вся сельхозпродукция с этой области будет отправляться в Германию для снабжения продовольствием солдат вермахта. А поскольку ещё раньше Гитлер позволил Венгрии забрать себе обширные территории, захваченные у Румынии и Чехословакии, венгерские правители стали верными его помощниками в установлении «нового европейского порядка».

Дипломатические отношения с СССР венгерское прави­тельство разорвало 23 июня 1941 года, то есть сразу после нападения Германии на Советский Союз. Фюреру рейха даже не пришлось обращаться к регенту Венгрии Миклошу Хортиза поддержкой своего «броска на Восток». Потому что венгерские правители сами 27 июня 1941 года объявили войну Советскому Союзу и уже в июле по собственной инициативе отправили на Восточный фронт два полнокровных армейских корпуса — 84 тысячи солдат и офицеров. Чтобы успеть к дележу территорий СССР…

Пособники нацистов. После разгрома фашистов под Москвой в декабре 1941 года у европейских стран-марионеток рейха поубавилось желания помогать Гитлеру в войне против СССР. Так что фюреру пришлось почти ультимативно требовать от Венгрии направления на Восточный фронт дополнительных воинских формирований.

В январе 1942 года в Будапешт прибыл германский генерал Кейтель (в 1946 году он будет казнён по приговору Нюрнбергского трибунала), который добился от Миклоша Хорти согласи­я послать в Россию 200-тысячную 2-ю венгерскую армию. Летом того же года вместе с дивизиями вермахта эта армия дошла до Воронежа, но в январе 1943-го с ней случилось то, что в России всегда происходит с армиями вторжения. Её в пух и прах разгромили войска Воронежского фронта. Около 80 тысяч венгерских солдат и офицеров при этом были убиты, а более 60 тысяч — пленены.

В 1943 году Гитлер потребовал проведения новых мобилизаций в странах своего «евросоюза», но после сокрушительного поражения немцев под Курском те спешили переметнуться в лагерь противников нацизма. Эмиссары Хорти провели в Турции тайные встречи с представителями США и Великобритании, которым обещали отозвать свои войска с Восточного фронта, если западные державы не пустят на территорию Венгрии Красную армию. Но весной 1944 года осведомлённый своей разведкой об этих переговорах Гитлер распорядился ввести в Венгрию 11 германских дивизий, что и было исполнено его генералами.

В сентябре 1944 года германские силы в Венгрии пополнились ещё несколькими десятками дивизий вермахта. Правда, изрядно потрёпанных, поскольку речь идёт о соединениях, отступавших под ударами войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. А 24 сентября в Венгрию вошли части Красной армии.

Шанс выйти из войны. Тогда же, в сентябре

1944-го, венгерское правительство предприняло ещё одну попытку договориться с державами антигитлеровской коалиции о выходе Венгрии из войны. Но представители Великобритании и США предложили ему решать этот вопрос с советским верховным командованием, как это сделали правительства Румынии, Болгарии и Финляндии.

В начале октября в Москву тайно прибыли эмиссары Миклоша Хорти, которых принял нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. От имени СССР, Великобритании и США он передал венгерской стороне перечень условий, кото­рые она должна была выполнить до начала переговоров о пе­ремирии: эвакуировать в течение десяти дней с оккупиро­ванных территорий Румынии, Чехословакии и Югославии свои войска и гражданских чиновников, порвать все отно­шения с Германией и немедленно объявить ей войну. То есть сделать то, что уже проделала Румыния и за что румынский король Михай I был даже награждён высшим советским полководческим орденом «Победа»…

Но регент Венгрии только на словах согласился принять переданные ему Молотовым условия. Он даже обратился 11 октября по радио к венгерскому народу с заявлением о решении вывести страну из войны против СССР. Но объявить войну Германии так и не решился. А 16 октября Миклош Хорти и вовсе «умыл руки», подписав акт о передаче власти в стране Ференцу Салаши, приверженцу продолжения войны на стороне гитлеровцев, а сам уехал в Германию в статусе политического беженца.

Соединения Красной армии к декабрю 1944 года освободили значительную часть территории Венгрии и 26 декабря окружили в столице страны 188-тысячную группировку немецких и венгерских войск.

О «русских варварах». Будапешт окружили войска пяти советских и двух румынских армий общей численностью около 500 тысяч человек. Из них 170 тысяч приняли участие в боях непосредственно в городе. Предъявленный советским командованием ультиматум о прекращении бессмысленного сопротивления руководство германско-венгерской группировки отклонило, а наши парламентёры после попытки переговоров были подло убиты выстрелами в спину. Штурм Будапешта начался 29 декабря, а к середине января советские войска овладели Пештом — частью города, находящейся на левом берегу Дуная. Из правобережной его части — Буды — врага пришлось выбивать ещё четыре недели.

Упорное сопротивление гарнизона связывают с неоднократными попытками немцев деблокировать Будапешт. Ведь ошибочно полагая, что именно из Венгрии Красная армия намерена нанести основной удар по Берлину, германское верховное командование сосредоточило севернее Будапешта 55 своих отборных дивизий, включая 9 танковых. Этими силами немцы дважды неудачно пытались прорвать извне кольцо окружения. Лишь после разгрома 7 февраля танковых дивизий СС «Викинг» и «Мёртвая голова», предпринявших третью, самую мощную попытку прорыва в город, засевшие в Буде гитлеровцы потеряли надежду на спасение и 13 февраля выбросили белые флаги. В ходе Будапештской операции погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Окружённые в Будапеште германские и венгерские войска потеряли 50 тысяч человек убитыми и 138 тысяч — сдавшимися в плен.

Сегодняшние переписчики истории в Венгрии уже утверждают, что в плен сдалось лишь 60 тысяч защитников Будапешта, а число погибших превысило 200 тысяч, причём большинство из них были якобы вовсе не солдатами, а мирными жителями. Популярны на Западе домыслы и о «десятках тысяч изнасилованных русскими варварами венгерских женщин», и об обстрелах венгерской столицы советским оружием ужасной разрушительной силы. Между тем долгая осада Будапешта объясняется и тем, что советские войска, стараясь сохранить архитектурные памятники одного из красивейших городов Европы, не применяли при его штурме тяжёлую артиллерию и авиацию. Хотя «защитники» венгерской столицы, отступив из Пешта в Буду, взорвали все пять исторических мостов через Дунай в черте города…