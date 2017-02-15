Только под страхом новых революций капиталистический мир был вынужден начать у себя социальные преобразования

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Опубликовано в №28 от 15.02.2017

Иннокентий Шеремет, генеральный директор Телевизионного агентства Урала:

— Уточняю: нынче сразу два столетних революционных юбилея — Февральской революции и Великой Октябрьской. Февральская была встречена поголовным восторгом в крупнейших городах Российской империи, но почти сразу спровоцировала чудовищную катастрофу. Государство стало стремительно разлагаться: страну захлестнула преступность, армия превратилась в скопище дезертиров и мародёров, полный коллапс экономики и бешеная инфляция… Если бы не Октябрьская революция, то, скорее всего, сейчас, спустя сто лет, мы были бы не великим русским народом, а населением 40–50 всевозможных республик, ханств, эмиратов и незалежных бантустанов.

Октябрьская революция, даже невзирая на кровавую Гражданскую войну, оказалась величайшим благом. Хотя, если бы во внутрипартийной схватке победил Троцкий, а не Сталин, Россия на десятилетия могла бы превратиться в большую Кампучию времён Пол Пота… Кровавые сталинские репрессии? Но то же самое происходило в десятке просвещённых европейских стран: Испании, Италии, Германии…

Именно после Октябрьской революции наш народ совершил феноменальный в истории человечества социально-экономический рывок. Сейчас мы мечтаем хотя бы об одном проценте роста экономики, а в 30-е годы рост был в 20–30 процентов! В годы советской власти были побеждены практически все тяжелейшие пороки, присущие капиталистическому (в том числе и современному) обществу: коррупция, преступность, наркомания, алкоголизм. Боролись с поголовной неграмотностью, межрасовой ненавистью, чудовищным расслоением общества, безработицей…

А ещё Октябрьская революция наложила колоссальнейший отпечаток на развитие всего человечества: в 20–30-е годы жизнь в самых развитых капиталистических странах была не столь упоительна, как сейчас. Только под страхом новых революций капиталистический мир на протяжении 70 лет был вынужден безостановочно проводить социальные преобразования: резкое сокращение рабочего дня, повышение зарплат, появились пенсии и оплачиваемые отпуска, всеобщее избирательное право, доступная и, по возможности, бесплатная медицина, бесплатное образование…

В 1961-м, когда в космос полетел Гагарин, в США ещё не могли решить: негры — это люди или нет?

Если бы не Октябрьская революция, то современный мир больше бы напоминал высокоразвитую викторианскую Англию XIX века с 12-часовым рабочим днём для 10-летних шахтёров. Ни о каких загородных коттеджах и двух автомобилях на каждую американскую семью даже не мечтали бы.

И что? В 1991-м великий революционный эксперимент в России закончился, и буквально через несколько лет уровень жизни во всех западных странах начал падать. И продолжает. А зачем ему расти? Зачем это теперь капиталистической элите? Всё! Больше у людей нет выдающегося революционного примера.