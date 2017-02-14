Газете «Уральский рабочий» исполнилось 110 лет

Ответственные секретари районных газет на стажировке в «Уральском рабочем». Неизвестный фотограф

Во вторник, 14 февраля наши коллеги в «Уральском рабочем» отметили 110-летие одной из старейших в России газет.

Как у любого издания, в жизни газеты были и непростые времена, и бурные взлёты. Как рассказал «ОГ» публицист Григорий Каёта, бывший главным редактором с 1984 по 2002 год, рождённую во время революционных событий 1905–1907 годов газету не раз закрывали, но она вновь выходила, слегка изменив название. Вначале «Рабочий», затем «Уральский рабочий», потом «Уральская правда» (закрыта специальным указом Керенского) и уже окончательно «Уральский рабочий» – с сентября 1917 года.

Доподлинно известно, что большевистский «Уральский рабочий» выписывал во время заточения в 1918 году в Екатеринбурге Николай II. Правда, в то время газет в Екатеринбурге было всего две – выходили ещё «Известия» Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

В 20-е годы у газеты были собственные корреспонденты в Берлине и Париже, причём новости и корреспонденции из Франции присылал писатель… Анри Барбюс. Кстати, когда он умер, уральские мастеровые изладили ему памятник и отправили в Париж, где он до сих пор стоит на могиле писателя на кладбище Пер-Лашез.

В 50-е у редакции был свой самолёт, на котором они летали по области в командировки.

Самый большой «уральский» стаж сейчас у Юлии Матафоновой, пожизненно заведующей отделом культуры – в газете она с 1963 года и считает «Уральский рабочий» тех лет образцом настоящей журналистики.

Кстати Автор этих строк 15 лет трудился в этом издании и застал, пожалуй, самое интересное время, когда авторитет газеты был непререкаем при огромнейшем по нынешним меркам тираже – более 620 тысяч экземпляров. В 80–90-е годы, как сказали бы сейчас, медийный рынок был довольно интересно структурирован. Низовое звено – заводские многотиражки, следующая ступень – комсомольская и задорная «На смену!», которая уже шла на всю область. Следующей в иерархии была газета «Вечерний Свердловск» и уже на вершине пирамиды – глыба «Уральского рабочего». При этой системе была возможность отбирать в газету лучших журналистов из всего уральского корпуса пишущей братии. И какие там были перья! Замечательные фельетонисты Валерий Коршик, Борис Воробьёв и Рудольф Шипулин. Блестящие публицисты Борис Тимофеев, Светлана Виноградова, Ирина Брыткова, Римма Печуркина, Юрий Боженко, Анатолий Гущин, будущий уральский медиамагнат Дмитрий Усачёв – всех талантов не перечислить. До сих пор успешно трудятся в «Уральском рабочем» из той когорты Татьяна Бурова и Любовь Шаповалова.