«Штамп «Без ГМО» – маркетинговый ход»

Федеральный закон № 358 с 1 июля 2016 года запрещает выращивать в России трансгенную продукцию. Методы генной инженерии разрешается применять только в научных целях. Фото: Алексей Кунилов

Осенью в Екатеринбурге на базе референтного центра регионального Управления Россельхознадзора открылась лаборатория, где продукция исследуется на содержание генно-модифицированных организмов (ГМО). Прежде при необходимости таких исследований образцы отправляли в Москву. О результатах первых месяцев работы лаборатории наш разговор с начальником отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорем Мамаевым.

– Игорь Леонидович, насколько востребованы ваши исследования?

– Образцы для анализа отбирают в основном инспекторы Россельхознадзора. Метод ПЦР-диагностики (ПЦР – полимеразная цепная реакция) позволяет определить, есть ли в продукции ГМО. Если да, то в каком количестве, и разрешены ли они на территории РФ. Несмотря на то, что мы работаем пока в формате лаборатории, прирост исследований составляет 30–40 процентов ежемесячно. В ближайшие время мы переедем в новый центр, строительство которого сейчас завершается. Его площадь составит 1 766 квадратных метров, там будет самое современное оборудование, соответственно, объёмы работы существенно увеличатся. В России подобные центры есть только в трёх городах – Москве, Казани и Оренбурге. Мы будем работать не только на Уральские, но и на Сибирские регионы. В строительство центра уже вложено 65 миллионов рублей бюджетных средств и запланировано ещё порядка 30 миллионов на покупку оборудования.

– В какой продукции вы чаще всего выявляете ГМО?

– Чаще трансгенными бывают соя и кукуруза. Они разрабатывались, чтобы обеспечить продовольственную безопасность стран и используются в основном в изготовлении кормов для животных, а также в кулинарии в качестве добавок. Закатывать трансгенную кукурузу в баночки – большая наглость производителя, но встречается и такое.

– Каков процент трансгенной сои и кукурузы на рынке Свердловской области и откуда она поступает?

– Я не могу дать такую оценку. Наша задача – исследовать закодированную пробу. Мы знаем, с каким продуктом имеем дело и что в нём искать, но не знаем, от какого он поставщика. Это коммерческая тайна производителя и Россельхознадзора. Но есть данные, что 99 процентов сои, поступающей к нам из Аргентины и ряда других стран, содержит ГМО. Многие известные бренды, рекламу которых мы видим на экранах телевизоров, также содержат разрешённые линии ГМО.

– По закону производитель может использовать разрешённые линии, а доля организмов неразрешённых линий в продукте не должна превышать 0,9 процента. Поясните, что значит разрешённые и неразрешённые линии ГМО?

– Влияние ГМО на человека полностью не доказано. Исследования на млекопитающих животных показали, что некоторые линии ГМО оказывают отрицательное воздействие. У животных наблюдались повышенное количество патологических изменений в желудочно-кишечном тракте, гормональные изменения, склонность к онкологическим заболеваниям и аллергическим реакциям. Соответственно, эти линии запрещены. При употреблении животными других линий ГМО подобных воздействий не наблюдалось. Линия – не конкретный продукт, это понятие относится только к ДНК. Партия сои может содержать четыре или пять линий, одни из которых разрешённые, а другие – запрещённые.

– Жители области могут принести на исследование, допустим, сыр или колбасу?

– Частные лица, если у них есть сомнения по поводу ГМО, могут прийти в лабораторию с любым купленным в магазине продуктом. У нас таких случаев было порядка десяти. В основном тревогу вызывают у молодых родителей сухие молочные смеси. Но мы не находили в них ничего страшного.

– Сколько стоит исследование?

– 3,5 тысячи рублей за одну пробу. Не каждый заплатит такую сумму за анализ продукта, купленного за сто рублей. Смысл имеет делать анализ крупных партий, но мы не имеем права обязать производителей и поставщиков проводить исследования на ГМО.

– Маркировка «Без ГМО» гарантирует, что продукт произведён без участия генных инженеров?

– Маркировка на совести производителей. Порой они сами не знают, есть ли в продукции ГМО, но используют такой маркетинговый ход.