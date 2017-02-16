Перец и баклажан любят понежиться

Для того чтобы получить урожай баклажанов, вегетационный период должен быть 120 и более дней.

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Перец и баклажаны у нас выращивают не все садоводы, и часто за компанию с основными «тепличными» культурами — огурцом и томатом.

Мы отобрали пять чаще других задаваемых нам вопросов по этим культурам и постарались ответить на них.

На Урале короткое лето, поэтому садоводы предпочитают выращивать ранние сорта овощей. Какие предпочесть?

— Перец и баклажан одни из самых длительных по сроку выращивания рассады культур. Для того чтобы получить урожай, например, баклажанов, вегетационный период должен быть 120 и более дней. Поздние сорта сеют в начале–середине февраля, ранние сорта — ближе к марту. Последние менее требовательны к условиям выращивания. Но ранние сорта не дадут вам крупный плод, его вес не будет превышать 100–150 граммов. Если вы хотите урожай побольше — берите сорта среднепозднего или позднего срока созревания. А лучше всего выращивать разные по срокам созревания сорта этих культур.

Почему семена перца и баклажана иногда плохо всходят?

— Частая причина плохой всхожести перца и баклажана — низкие температуры выращивания рассады. Не забывайте о том, что это культуры южные, семена их должны понежиться в тепле. Температура прорастания семян — 25–26 градусов. Так что поставьте ящички с посеянными семенами перца и баклажана ближе к батарее.

Кто из них любит влагу больше и какой должна быть освещённость в период выращивания рассады?

— Перец и баклажан очень светолюбивы. Если томату не будет хватать света, он просто вырастет некрасивым — вытянется ствол. Перец и баклажан в таких условиях могут даже перестать расти. Для выращивания рассады этих культур нужны или хорошо освещённое окно, желательно на южной стороне, или искусственное досвечивание. К влаге отношение у них неодинаковое. Если баклажан может легко перенести временное пересыхание почвы, то перец засухи совсем не выносит и перестаёт плодоносить.

Зависит ли от расцветки перца его урожайность?

— Если вам нужен высокий урожай перца, то предпочтение лучше отдать красноплодным сортам. В весенних теплицах можно получить с квадратного метра 5–6 килограммов перца и баклажанов.

Обязательно ли перец и баклажан садить в теплице?

— Перец спокойно плодоносит в теплицах в сообществе с томатом, но он более светолюбив. Если томат его станет затенять — ничего хорошего из этого не будет. Не рекомендуется к томату подсаживать баклажан. Как и перец, он выходец из одного семейства — паслёновых, и враги у них тоже одни и те же. Если у вас заведётся белокрылка или тля, то первым делом пострадает баклажан — у него очень нежные листья. А вообще баклажан может неплохо расти на навозной гряде, под плёнкой и дугами. Перец в горячую гряду садить не стоит, он будет хорошо плодоносить и в парничке.