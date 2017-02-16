Михаил Карпухин: «Будущий урожай во многом зависит от того, какой вырастет рассада». Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Как подготовить грунт, как правильно сеять — этим проблемам было посвящено первое в феврале занятие Уральской школы садоводства и огородничества, которое вёл кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин. Предлагаем свой «конспект» этой лекции. Кто-то, может, назовёт эти посевные истины прописными. Но многим они наверняка будут полезными.

Торф, опилки, азофоска

Питательная смесь для выращивания рассады готовится на основе торфа, это может быть свежий верховой или низинный торф со слабой степенью разложения. Для разрыхления в него добавляют древесные опилки из расчёта 20–30 процентов от объёма взятого торфа. Но перед тем как добавить в торф опилки, в них надо внести раствор аммиачной селитры — 20 граммов на 10 литров опилок. Напитанные азотным удобрением опилки затем смешиваем с торфом и добавляем на 10 литров грунта столовую ложку любого сложного минерального удобрения, подойдут для этого и самые обычные — азофоска, нитрофоска или амофоска. Готовить смесь надо заранее, за десять дней до сева или посадки. И не забудьте добавить для раскисления торфа известь-пушонку — 50–70 граммов на 10 литров грунта.

Проливаем землю

А хорошо ли вы пролили грунт перед посевом семян? Вопрос не праздный, грунт надо хорошенько пролить, и желательно — за 2–3 дня до посева. Проливать надо так, чтобы вода просочилась во все поры в почвогрунте. А если вы внесли перед поливом удобрения, то с посевом в этот грунт семян надо обождать дней пять. Почему? Любое удобрение должно перед посевом занять в структуре почвы своё место. Если сразу посеять, то возможны такие ситуации, когда гранула азотного удобрения окажется рядом с корешком зародыша, и азот разъест его, тогда растение погибнет.

Школка, перевалка

Куда высевать рассаду? Есть метод выращивания рассады с использованием так называемой школки, когда мы просто высеваем семена в ящики, и это экономит нам время и площадь на подоконнике. И есть метод перевалки, когда мы семена высеваем в специальные кассеты, сейчас для этого можно использовать микропарнички, которых стало очень много в продаже. Этот способ более трудоёмкий, но рассада при этом развивается быстрее. Самая распространённая ошибка при посеве — сильное заглубление семян. Посев даже в открытый грунт проводится на глубину 0,5–1 сантиметр. Посеете глубже — всходы будут неравномерными, их долго придётся ждать. И ни в коем случае сразу после посева не поливайте, если, конечно, посев делается в хорошо пролитый грунт. Лучше посевы замульчировать, например, вермикулитом. Многие натягивают над посевами плёнку, она должна быть выше поверхности почвы на 5–7 сантиметров и не мешать появлению всходов. Температура до прорастания семян нужна 25–30 градусов. После всходов температуру обязательно снижаем — днём до 23 градусов, а ночью комфортная температура — 17–18 градусов. Но рассаду мы обычно выращиваем дома, и перепады температуры устраивать в квартирах проблематично, тогда, чтобы снизить стрессовую нагрузку на растения, надо опрыскивать их стимуляторами роста. Перевалку желательно делать два раза, увеличивая с каждым разом объём посадочной ёмкости.

Ростки надо вовремя пикировать, чтобы у них была возможность хорошо развиваться. Фото: Алексей Кунилов