«Земляничный томат» не любит частый полив

Физалис активно цветёт и даёт много плодов в тепличных условиях на Среднем Урале, если его вовремя посадить на рассаду. Фото: youtube.com

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Физалис на Среднем Урале обычно выращивают в теплице — и называют его то земляной вишней, то перуанским крыжовником, то ягодным помидором. В конце февраля — первой половине марта пора высевать его на рассаду. Пока световой день короток, всходы придётся досвечивать лампами.

Прошлое лето в Свердловской области выдалось не-обычно жарким и солнечным, не прогадали даже те, кто высадил физалис в открытый грунт: урожай был славным. Но надеяться на уральскую погоду нельзя — лучше подстелить соломки и выделить для этого овоща из семейства паслёновых уголок в теплице. Только не выбирать соседями огурцы: для них нужна высокая влажность, а физалис её не любит. Для него подойдёт микроклимат, привычный для томатов и перцев.

Татьяна Сальникова рассказывает, что похожий на маленький помидор физалис так полюбился её семье, что его срывали и ели прямо с корня. Когда плоды созревали, «чехольчики», в которых они сидят, подсыхали и лопались. Но чтобы успеть полакомиться этим оригинальным овощем, его надо вовремя посадить на рассаду. Когда это лучше сделать?

— Перед высадкой в теплицу рассада должна хорошо развиться и окрепнуть — для этого требуется примерно 50 дней, — считает садовод из Екатеринбурга Татьяна Сальникова. — В теплицу я высаживаю рассаду в майские праздники. Значит, лучше всего посеять физалис на рассаду не позже первой декады марта.

Физалис — близкий родственник томатов и перца, поэтому для него подходит тот же грунт, что и для томатов — он есть в продаже. Опытный садовод даёт совет, как приготовить почву самостоятельно: смешать 2 части торфа, 1 часть перегноя, 1 часть дёрна и 0,5 части песка. Перед посадкой семян готовую почвосмесь лучше прожарить в духовке, чтобы рассада не болела.

— Проростки появляются примерно через неделю после посадки, — рассказывает Сальникова. — При температуре 16–18 °С на подоконнике рассада развивается крепкая, коренастая и здоровая. Если всходы частые — их надо вовремя проредить, полив должен быть достаточным, но нечастым.

— Случается, что рассада вытягивается. Как быть, если это произошло с физалисом?

— Подкормите посадки. При недостатке азота у растений жёлтые, чахлые листья. Только не путайте эти симптомы с неправильными условиями содержания — слишком холодным подоконником или избыточным поливом. При недостатке фосфора листья становятся фиолетовыми, но если размер растений в порядке, на это не стоит обращать внимания. Редко случается хлороз — недостаток железа, когда листья бледнеют, и на этом фоне резко выделяются зелёные прожилки.

— Надо ли пикировать физалис?

— Обязательно, при двух-трёх настоящих листьях. Почва для пикировки используется та же, что и для посева. Ёмкости для пересадки можно брать подобные тем, которые используются для перцев и помидоров.

Кстати Татьяна Сальникова выращивает в теплице физалис овощной сахарный сорта «Изюмчик», другие жители Свердловской области выбирают сорта физалиса ягодного. Вкусные и полезные оба: в этом овоще много пектинов, его можно есть в свежем и переработанном виде — в маринадах и соленьях.