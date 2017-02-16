Зачем у сельдерея режут корни?

Корневой сельдерей можно выкопать и зимой из-под снега — полакомиться свежим. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Корневой сельдерей пытаются выращивать многие, но часто терпят неудачи. Во-первых, не всем удаётся получить рассаду этой культуры, сложилось убеждение, что семена корневого сельдерея очень плохо всходят. Во-вторых, даже получив рассаду и высадив её на грядку, без специальных агротехнических приёмов вы не получите осенью мощный корень. О секретах выращивания этой культуры рассказывает учёный-агроном Вера Калугина.

— Корневой сельдерей можно отнести к культурам длительного срока созревания, поэтому лучше его сеять рано, с 10 по 25 февраля. Очень часто его семена долго не всходят, бывает, до месяца они просто лежат в земле. Садоводы уже и ждать перестают — и вытряхивают землю с посеянными семенами сельдерея. Почему так происходит?

Если семена свежие, то причина в том, что семя корневого сельдерея очень масличное, оно как бы находится в своей масличной оболочке. Поэтому если семена не имеют фабричной обработки, их лучше замочить в воде с добавлением любого ростового препарата. Можно взять Эпин, Байкал и другие. Замачивать нужно не более суток, но потом обязательно промойте их водой и подсушите. Это позволит напитать семена ростовыми веществами и смыть масличную оболочку. Тогда они в рост пойдут гораздо быстрее.

Семена у корневого сельдерея, как и у его ближайших родственников — морковки и петрушки, очень мелкие, но это не значит, что их нужно сеять поверхностно. Иначе они просто высохнут. От пересыхания верхнего слоя почвы ящик с посеянными семенами нужно накрыть плёнкой или стеклом и поставить в тёплое место, где температура будет держаться около 25 градусов. После появления всходов плёнку нужно приподнять или вовсе убрать и сразу снизить температуру до 18 градусов. Корневой сельдерей — растение светолюбивое, и выращивать его надо на свету. Через 45 дней после появления всходов их нужно рассадить в отдельные ёмкости. Перевалку достаточно сделать один раз.

Высаживать корневой сельдерей в открытый грунт можно только тогда, когда минует угроза заморозков, обычно — в начале июня. Вообще-то взрослые растения корневого сельдерея заморозка не боятся, но не-укоренившаяся рассада очень чувствительна к пониженным температурам. До высадки рассады в грунт её можно вынести на время в теплицы. Высаживают в обычную грядку, главное условие — чтобы земля была рыхлая. Также корневой сельдерей не терпит пересыхания и очень любит воду на всех этапах выращивания, поэтому поливать его нужно чаще, чем ту же морковь.

В начале августа приступаем к формированию корня. Для данной культуры это очень важный агротехнический приём, без которого хорошего урожая вы не получите. Заключается он в том, что мы убираем все боковые корни. Нужно разрыть с боков куста землю и плоскорезом или ножом примерно в сантиметре от растения срезать растущие по бокам от него корешки. Потом кусты можно обратно окучить. В этот период очень важен полив. Через десять дней обработку повторяем, ещё через десять дней снова делаем обрезку корней. Уже после первой обрезки вы заметите, как корнеплод начнёт увеличиваться в размерах. В этот период нельзя срывать его листья на еду. Не получится так, что мы и листики поели, и корень получили. Надо выбирать что-то одно. Для зелени можно выращивать сорта листового сельдерея, их сеют весной семенами прямо в грунт.

С уборкой корневого сельдерея торопиться не стоит, он спокойно может расти до середины октября. Даже если лист его будет прихвачен морозом, корень от этого не пострадает. В наших условиях мы можем получить корня сельдерея до килограмма. Проблем с его переработкой и хранением нет: корень сельдерея сушат, морозят, он хорошо хранится в овощной яме рядом с картошкой. Мелкие корни вы можете посадить в горшочек, и всю зиму у вас будет свежая зелень.