Да будет свет

Кардинальное решение проблемы нехватки света для растений – светокамера. В ней нет окон, свет – только от электрических ламп, он отражается от покрытых фольгой стенок и потолка. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

Пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются садоводы, начинающие выращивание ранней рассады, это недостаток света. Растения при этом сильно вытягиваются, а некоторые вообще останавливаются в росте.

При выращивании рассады прежде всего надо максимально использовать возможности дневного освещения. Например, обклеить откосы окна фольгой. Лучи солнца, отражаясь от неё, будут в большем количестве улавливаться растениями. Но у многих окна расположены в затенённой части дома, куда редко заглядывает солнце. Там без досвечивания не обойтись. Для этого можно использовать простые лампы дневного света, но лучше — специальные фитолампы. Сейчас появились и светодиодные лампы для растений с красным и синим спектром. Досвечиваем ими 2–4 часа в сутки.