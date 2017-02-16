«Рекомендую редьку с маслом и чёрным хлебом»

Геннадий Короленко, директор музея плодового садоводства Среднего Урала, выращивает на своей даче по 30 тыкв в год. Неизвестный фотограф

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, доктор технических наук, председатель Общественной палаты Свердловской области: «В нашей семье дачей занимается в основном супруга. А я у неё на подхвате — принести, полить, вскопать, выкопать. Каждую весну мы садим картошку, лук. Сеем понемногу на грядки семена всех традиционных для Урала овощей: морковки, свёклы, редьки, редиски. И ещё мы обычно выращиваем несколько кабачков. Все эти культуры неприхотливые, чтобы получить урожай, не нужно знать каких-то особых секретов. В гастрономическом плане мои любимые овощи — кабачки, морковка и редька. Предпочитаю готовить их по самым простым рецептам. Например, если нарезать редьку тоненькими ломтиками, посолить, полить подсолнечным маслом, получается очень вкусно. Особенно с чёрным хлебом».

Николай КОСАРЕВ , ректор Уральского государственного горного университета: «У нас большой участок, обрабатывать его нам с женой помогают родственники. Мы выращиваем картошку «Горняк», она любит, чтобы её за лето несколько раз окучивали, при этом даёт очень хороший урожай. В больших теплицах мы выращиваем несколько сортов помидор, в том числе «Бычье сердце». Мы используем различные технологии, хотя и не аграрии по образованию. Например, с фитофторозом, которым часто болеют помидоры, боремся, поливая кусты йодовым раствором: 10–15 капель йода на ведро воды. В пяти парниках выращиваем огурцы и консервируем их в большом количестве. Всегда запасаем на зиму и другие овощи, делаем из них соленья, квашенья, икру, аджику. Очень вкусной получается свекольная аджика, а главное, она очень полезная. Свёклу, морковь, помидоры, перец, лук, чеснок нужно прокрутить на мясорубке, добавить специи, потушить и закатать в банки».

Геннадий КОРОЛЕНКО , директор Музея плодового садоводства Среднего Урала: «Я дачник с 37-летним стажем. Мой самый любимый овощ — тыква. В один год у меня выросло сразу 30 штук, самая большая весила почти 30 килограммов. Тыква любит органику: в грядку нужно заложить сухую траву или сено, на таких грядках тыквы растут как на дрожжах. В другой раз выросла пятикилограммовая тыква, внешне похожая на дыню-торпеду. Соседи по даче удивлялись, думали, что это настоящая дыня. Из тыквы можно делать запеканки, пряники и множество других блюд. Моё любимое блюдо — вегетарианский тыквенный суп-пюре. Тыкву нужно перемолоть на блендере, в суп добавить обжаренные лук, морковку и специи. На мой взгляд, тыква — самый полезный овощ, особенно для тех, кому за 50».