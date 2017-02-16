На Урале возросло количество забракованных продуктов

Сюжет Со вкусом

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В Свердловской области увеличилось число забракованных региональным управлением Роспотребнадзора продуктов питания повседневного спроса. Такие данные за 2016 год озвучил руководитель контролирующего органа Сергей Кузьмин.

Структура забраковок не изменилась. По-прежнему большая часть продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации.

Вместе с тем отметим, что в ближайшее время может ужесточиться наказание за производство и реализацию поддельных продуктов. Федеральный Роспотребнадзор разработал поправки в УК РФ, в рамках которых появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции». За продажу подделок на сумму до одного миллиона рублей предусмотрят штраф до 800 тысяч рублей или год исправительных работ. В случае реализации фальсификатов «группой лиц по предварительному сговору» штраф вырастает до 1 млн рублей, а срок исправительных работ – до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн рублей. В данный момент таких нарушителей карают миллионным штрафом в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

На базе Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 2016 году были проведены исследования 21,3 тысячи проб — 7,7 процента из них признаны неудовлетворительными по микробиологическим показателям (в 2015 году эта цифра составляла 6,9 процента)