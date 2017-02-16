«Нужны историки со знанием химии»

В государственном архиве Свердловской области хранится старинный чертёж знаменитого паровоза Черепановых, документ явно нуждается в реставрации. Фото: неизвестный фотограф

Правительство Свердловской области приняло постановление о создании в Екатеринбурге Центра микрографии и реставрации документов. Он будет функционировать в структуре регионального Управления архивами.

— Лет пять я вынашивал этот проект, — рассказал «ОГ» начальник управления Александр Капустин. — Увидел в Мюнстере, как немцы восстанавливают старинные документы, оценил технологии и загорелся этой идеей. Они ведь почти все кёльнские архивы восстановили. Там метростроители что-то не так сделали — и пятиэтажное здание архива рухнуло, грунтовые воды затопили ценнейшие документы, и на восстановление их были брошены все реставрационные ресурсы страны. У нас в архивах области хранится более четырёх миллионов дел, и очень многие нуждаются в серьёзной реставрации. Первичную-то мы сами делаем в двух небольших мастерских — очищаем от пыли и плесени, подклеиваем, а вот для настоящей реставрации нет ни специалистов, ни оборудования…

Вопрос не так прост, как кажется. Основные носители, конечно, бумажные. Процесс их оцифровки и микрографирования, то есть переноса на микрофильмы, идёт, но медленно, многие уникальные документы могут и не дожить. Главный враг бумаги — плесень (её около 30 видов!). В Китае, например, методиками, как с ней бороться, занимается целый институт. Наша страна одна из немногих, где документы выдаются для ознакомления в читальные залы. Для бумаги это не очень хорошо: она не любит свет, да и с рук человека могут на неё попасть какие-нибудь микроорганизмы. Так что по всему выходит, что нужно ускорить процесс реставрации с последующими микрографированием и оцифровкой, для чего и создаётся центр. Кстати, реставрации уже требуют многие плёночные и даже цифровые носители.

Пока основной проблемой видится кадровая, на реставраторов нигде не учат. Нужны специалисты с редким сочетанием специальностей — историка и химика.

— Будем учить, — резюмировал наш разговор Александр Капустин. — Набирать будем молодых ребят, поедут на стажировки в Москву, Санкт-Петербург, а если надо, то и в Германию…

Кстати В России реставрационные центры есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Свердловский центр, предполагается, будет работать не только на область, но и на весь Урал и Сибирь.