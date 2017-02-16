Наина Ельцина научила готовить поваров «Барбориса»

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

В день рождения Бориса Ельцина в екатеринбургском Ельцин Центре открылся новый ресторан – «Барборис». Название заведения придумывала общественность – вариантов было предложено много, одно из тех, что конкурировало с «Барборисом» – «Дорогие россияне».

«Барборис» – четвёртое заведение общественного питания в Ельцин Центре. Его открыл московский ресторатор Валерий Дубровин. Он же создал кафе «1991», работающее в Ельцин Центре с момента открытия. В меню преобладает традиционная русская кухня. Как и в «1991», есть целый блок блюд от Наины Ельциной.

− Чтобы в меню появился раздел фирменных блюд от Наины Ельциной, мы ездили в Москву и вместе с ней и с поварами пошагово воспроизводили каждое блюдо – лепили пельмени, котлеты, голубцы, осваивали технологию, проверяли их вкусовые качества, – рассказал бренд-шеф «Барбориса» Андрей Бова.

Новое заведение стало одним из самых больших ресторанов города, там около 300 посадочных мест. Средний чек составит примерно 1 000–1 500 рублей (без спиртного).