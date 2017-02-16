К няням «пришьют» блогеров?

Порой самозанятые на дому работают в промышленных масштабах. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

В Общественной палате Свердловской области (ОПСО) провели нулевые чтения проекта регионального закона о налоговых льготах для самозанятых граждан.

На моём подъезде висит объявление: «Починю и настрою ваш компьютер. Живу рядом. Приду быстро. Мастер Женя». Вряд ли Женя зарегистрирован в налоговой службе как индивидуальный предприниматель (ИП), иначе он не искал бы клиентов, оставляя на подъездах номер телефона. Сколько уральцев, не трудоустроенных официально, зарабатывают на жизнь, оказывая всевозможные услуги, никто не знает: их никогда не учитывали. Это няни, репетиторы, парикмахеры и швеи на дому, частные фотографы, сантехники… Они не платят налоги и не покупают патенты, поэтому их можно считать незаконными предпринимателями.

Чтобы вывести самозанятых «из тени», в ноябре 2016 года был принят ФЗ № 401. В соответствии с ним граждане, не являющиеся предпринимателями и оказывающие услуги физлицам, должны заявить о себе в налоговые органы. Тогда они не попадут в разряд нелегальных предпринимателей, против них не будет каких-либо санкций, и до 2019 года они будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Минэкономики Свердловской области разработало проект соответствующего регионального закона. Анализируя его, представители Общественной палаты признали введение для самозанятых налоговых каникул своевременной мерой. Предполагается, что спустя два года эти люди должны зарегистрироваться в качестве ИП или прекратить деятельность.

— Новый закон — первый шаг к легализации граждан, которые находятся «в серой зоне». В нём выделен ряд видов деятельности, но субъекты РФ имеют право установить дополнительные виды услуг, — сообщила замминистра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.

В региональный список предлагаются такие виды деятельности, как разработка программного обеспечения и ремонт компьютеров, услуги переводчиков, строительно-монтажные и отделочные работы, бытовой ремонт… Обсудив проект закона, участники совещания пришли к выводу, что перечень нужно расширить.

— Нужно добавить творческие профессии. Возьмём хотя бы организацию свадеб, тут участвуют не только фотографы, но и операторы, декораторы, музыканты, — заявила член Экспертного совета при ОПСО Валерия Рытвина. — Большая проблема — сетевой маркетинг. Многие в этой сфере имеют значительные доходы, а когда приглашают новичков в свою команду, так и говорят: у нас не надо платить налоги.

— Некоторые блогеры тоже имеют неплохие доходы, но их даже нет в списке профессий, — добавил заместитель председателя ОПСО Владимир Винницкий.

На вопрос «ОГ», позволит ли эта мера через два года существенно пополнить бюджет, он сказал:

— Возможно, спустя два года налоговые каникулы будут продлены. Сейчас это своего рода аванс тем, кто получает доходы, но не чувствует связи с бюджетом и государством. Для начала нужно, чтобы эти люди легализовались. Они производят национальный продукт, и его необходимо учитывать, чтобы строить планы экономического развития региона.