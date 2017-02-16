Вкуснее всего рыба, пойманная лично

Управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов со своим уловом – царский ужин семье обеспечен. Фото: архив Евгения Каюмова

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

Говорят, что в рыбалке главное не результат, а процесс. Однако хороший улов – это и повод для гордости, и основа для гастрономического разнообразия в семье. «ОГ» спросила у заядлых рыбаков, любят ли они есть рыбу и какие блюда из неё предпочитают.

Евгений КАЮМОВ, управляющий Горнозаводским округом:

– Самые восхитительные воспоминания остались от ужинов на природе, когда только что пойманный в Аятском озере линёк жарился на берегу на масле с сухариками. Навариста и уха из свежепойманной мелкой рыбы. Ёрш отлично сочетается с окунем. Потом сидишь и рыбёшки щёлкаешь, как семечки. Жаль, что сейчас на рыбалку удаётся выбираться всё реже. За этот зимний сезон был на озере всего один раз.

Сергей СИВКОВ, глава Серебрянской сельской администрации:

– Я живу в Верхней Ослянке, которая находится на берегу Чусовой. Со старинных времён наши люди кормятся лесом и рекой. Раньше даже малява (мелочь) в ход шла: её сушили, пускали на котлетки. Теперь рыбаки стали разборчивее. Лично мне нравятся таймень и хариус. Им кулинарные изыски ни к чему, рыба сама по себе отличная. Супруга жарит её с лучком. Рыба на нашем столе примерно раз в неделю, а у некоторых моих соседей чуть ли не каждый день – рыбный.

Владимир ЩЕТНИКОВ, депутат Нижнетагильской городской думы:

– Далеко за крупной рыбой езжу редко, чаще хожу на Тагильский пруд. Вчера там поймал 130 окуней. Обычно варим дома из пойманной рыбы уху. Люблю вялить. Убираю внутренности, солю, развешиваю возле газового котла. Через три дня рыба готова. В итоге на заседания думской комиссии прихожу с подарками, посолониться все не прочь.