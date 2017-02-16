Блюдо от шеф-повара: Филе сибаса, запечённого с овощами и ароматными травами

Сюжет
Со вкусом
Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.
Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус»: филе сибаса, запечённого с овощами и ароматными травами
Ингредиенты:
- сибас,
- сливочное масло,
- зелень,
- лимон,
- томаты черри,
- чеснок,
- соль,
- перец,
- вино
Михаил Аракелов, шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус». Фото: реста–менеджемент
Способ приготовления:
Солим филе сибаса с двух сторон крупной солью. Затем на оливковом масле обжариваем томаты черри, разрезанные пополам, нарезанный чеснок и лепестки тимьяна. На железный лист укладываем фольгу, на фольгу – пергамент, на пергамент – рыбу кожей вниз. На филе выкладываем томаты, немного сливочного масла, наливаем сухого вина. Закрываем фольгу плотно, чтобы не поступал воздух. Выпекаем при 180 градусах 7–8 минут.
- Опубликовано в №29 от 16.02.2017