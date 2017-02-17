Андрей Рожков: «Меня выгнали, но потом ребята пожалели о своём решении…»

Андрей Рожков в своей целинке, нашивки придумывал, рисовал и пришивал своими руками

Сегодня бойцы и ветераны стройотрядовского движения отмечают свой праздник — День российских студенческих отрядов. Практически полным составом эту школу прошли актёры шоу «Уральские пельмени», когда были свердловскими студентами. В стройотряде они познакомились, подружились и больше уже не расставались. Но это, по словам «пельменя» Андрея Рожкова, не самое главное, за что он благодарен тому славному времени…

— О, это было так заманчиво — попасть в стройотряд уральского политеха. Коридоры института были наполнены красивыми девушками в целинках, куда-то спешили подтянутые загорелые парни с гитарами… Каждый абитуриент мечтал стать одним из участников этого элитного подразделения, этого особого молодёжного клуба. И я был в числе желающих, долго к ним присматривался и выбирал, куда пойти.

Андрей Рожков шесть лет посвятил студенческому стройотряду «Горизонт», который в следующем году отметит пятидесятилетие. «Там царила творческая расслабленная атмосфера».

— В какое элитное подразделение в итоге вы попали?

— У меня был большой выбор. Я учился на механико-машиностроительном факультете, при нём работали порядка шести-семи мужских отрядов. Хотя нас, конечно, не ограничивали одним факультетом, можно было выбрать любой.

Попасть в студенческий отряд было не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. У меня, например, сложная история. Сначала я пришёл к ребятам в отряд «Альтаир». Потом, как полагается, прошёл курс молодого бойца и обряд посвящения, но… Меня отчислили. Как, впрочем, ещё человек 15. Сейчас об этом неудобно вспоминать, но на целине был жёсткий отбор и, видимо, старикам-стройотрядовцам не очень понравились результаты нашей работы (хотя, может, я на кого-то косо посмотрел?). В итоге они приняли такое принципиальное решение, и меня выгнали. Это вообще был жёсткий мужской коллектив, там было всё как в настоящей армии… Потом те ребята, конечно же, пожалели о своём решении, но было поздно (смеётся).

И тогда я попал в отряд «Горизонт», в котором закрутилась совсем другая история…

— Кстати, ему в следующем году полвека исполняется.

— Я там работал целых шесть лет. «Горизонт» был совсем другим по духу. Там царила несколько расслабленная атмосфера, более дружеская, что ли… В общем, я там сразу пришёлся ко двору. Этот стройотряд и послужил основой для создания команды КВН «Уральские пельмени».

«Уральские пельмени» на съёмках шоу-программы «Май-на», они вышли на сцену в своих целинках и посвятили студенческим стройотрядам целый номер.

— Какие объекты вы строили?

— Где мы только не были, все города даже не вспомню. Мы были в Надыме, в Правой Хетте, строили кормозаготовительные комплексы где-то, кажется, под Каменском-Уральским… И я вам скажу, работа эта была адская. Три месяца я мешал бетон лопатой с восьми утра до десяти вечера. Но для меня, если честно, это была хорошая мужская школа.

— А что мог позволить себе студент на стройотрядовский заработок?

— Ой, что вы, заработок у нас был очень хороший. Мы же, бывало, работали по 12 часов в сутки. Ударно, не на страх, а на совесть. Многие ребята после целины могли купить, например, машину. Конечно, не новую, подержанную, но всё-таки. Это в то время было просто шиком — приехать на своей машине после работы в стройотряде. А вообще целинной зарплаты хватало минимум на полгода жизни студента.

Мои родители тогда получали порядка двухсот рублей, а я мог привезти 500–700 рублей. Первую зарплату, конечно, отдал маме. Старался помогать в первую очередь родителям, а уже потом — с девушками и ребятами посидеть, отметить праздники. Студенческая жизнь была полна веселья, радости, гулянок и застолий. К сожалению, быстро время пролетело.

— У вас сохранилась целинка?

— Конечно! Я её храню и при случае надеваю. Например, каждые пять лет мы собираемся на юбилей отряда. Я помню, как мы старались её украсить нашивками, сами их рисовали, разрабатывали дизайн, всё сами пришивали. Каждый год у меня на целинке появлялась новая нашивка, которая отражала место дислокации стройотряда. И, пожалуй, самые дорогие сердцу сувениры — это целинные значки. Их невозможно было купить, значок выдаётся в единственном экземпляре, строгое количество на весь отряд. Это было почётно, молодёжь ими очень дорожила и гордилась.

«Я не согласен, что молодёжь уже не та. Молодёжь ещё та!» Пожалуй, самая известная роль Андрея Рожкова — бабушка.

— Кстати, вы как «бабушка» с большим стажем, тоже считаете, что молодёжь уже не та?

— (смеётся) Нет, я с этим не согласен. Молодежь ещё та! Просто это особенность старшего поколения, они любят порассуждать о том, что, мол, в наше время люди были другими, они были лучше. Я с этим много раз сталкивался. Но если стройотряды до сих пор существуют — значит, всё в порядке с нашей молодёжью.

— Самое главное, что вы приобрели на целине и студенческих стройках, это, конечно, знакомство с будущими «пельменями»?

— Знаете, вот всё-таки нет, всё-таки не это главное. Конечно, там я встретил сначала Диму Соколова, потом Сергея Исаева, и стройотряд послужил отправной точкой для создания команды. Там же я встретил ещё много хороших друзей, с которыми мы до сих пор часто видимся, общаемся, обнимаемся, радуемся и вспоминаем былые времена. Но всё-таки главное, что лично мне подарили студенческие стройки, — это рабочие специальности. Причём за годы студенчества я перепробовал не одну, а порядка пяти-шести разных мужских профессий. Электросварщик, водитель, бетонщик, стропальщик, плотник, отделочник… И ведь всё это очень пригодилось в моей жизни. Я, например, сам ремонтировал свою квартиру.

Стройотряды — это незабываемый, яркий и насыщенный период моей жизни. К сожалению, время студенчества быстро пролетает, и потом остаётся только сожалеть, что ты чего-то не попробовал, что-то упустил. Поэтому я бы пожелал нынешним молодым ребятам и девчатам испытать на себе стройотрядовскую школу жизни, тем более что в Свердловской области такая возможность, к счастью, есть. Поверьте мне, это очень классно.