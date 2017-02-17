Кинкажу Кэрри и енот Дзена лечат детей в екатеринбургском зоопарке

Гладить ёжика — одно удовольствие! Фото: Павел Ворожцов

Питомцы зоопарка Екатеринбурга уже не первый год выступают в роли терапевтов. На прием к медовому медвежонку, кенгуру, еноту, петуху и другим животным, обитающем в отделе прирученных животных, записываются как дети, так и взрослые.

Колючий терапевт

Занятия проходят в екатеринбургском зоопарке по записи, в небольших группах — по 4-5 человек. Основная аудитория «меховых терапевтов» - «особые» дети: аутисты, с синдромом Дауна, ДЦП. Ребятишек и их родителей встречает научный сотрудник зоопарка, психолог Анна Андрейчук. Все они собираются в светлой комнате: с фотографий на стенах комнаты «улыбаются» питомцы зоопарка, а в двух больших аквариумах плещутся рыбки. В комнате нет вольеров и клеток — питомцы могут передвигаться по ней абсолютно свободно.

Енотиха Дзена — один из самых любимых терапевтов у ребятишек. Фото: Павел Ворожцов

Перед началом занятия педагог Анна настраивает детей. Улыбаясь, она просит их выполнить их несложные движения. Ребята хлопают в ладони и увлеченно изображают животных. После разогрева в комнату входит первый «терапевт». Вернее, влетает - попугай корелла по имени Жора.

Анна предлагает ему поздороваться с каждым из ребятишек. Дети — одни с удовольствием, другие — настороженно или с опаской, протягивают руки и гладят Жорика по спине.

«Вот так, осторожно, проводим ручкой от головушки к спинке», - негромко повторяет Анна.

Лиза освоилась и с удовольствием общается как с птицами, так и с «пушистиками». Фото: Павел Ворожцов

На сей раз Жорик не слишком расположен к долгим любезностям. Поздоровавшись с ребенком, он взмахивает к потолку и берет 20-секундную паузу, после чего приземляется на плечи присутствующих на занятии телеоператоров. «Жоре не хватает мужского внимания», - шутит одна из мам.

Следующего гостя в комнату заносят в перчатках. «Не потому, что слишком колючий, просто нести голыми руками его неудобно», - комментирует Анна. Ежик тут же становится звездой аудитории. Ребятишки с радостью проводят ладошками по его колючкам. «Достаётся» и журналистам — мы тоже с удовольствием гладим колючего терапевта.

Для ребят устраивают «шоу» - насыпают зерна в ладошки и предлагают покормить петуха. Фото: Павел Ворожцов

Следом в комнату, кудахча, важно заходит петух. «Посмотрите, какой он красивый, перышки черные, зеленые», - знакомит с крылатым терапевтом детей психолог. Что интересно — в присутствии каждого питомца разыгрывается небольшое «шоу». Так, Анна насыпает на детские ладошки зернышки и предлагает детям угостить петуха. После ланча начинаются «обнимашки» - ребятишки по очереди гладят птицу-терапевта.

Маленький Артем прислонился к петушку, чтобы почувствовать, как у того бьется сердце. Фото: Павел Ворожцов

Перед визитом последнего «врача» Анна просит детей затаиться и представить, будто они в домике: «Сидим тихо-тихо». В комнату заносят енотиху Дзену, которая начинает исследовать комнату. Она забирается на диван, спускается, прохаживается рядом с ребятишками и всюду засовывает свой нос. Дзена, как оказалось, страшно любопытна, а потому перед ее визитом следует убирать подальше сумки и пакеты. Особенно те, где есть сладости и булочки, — она их тут же находит. Енотиха вызывает бурный восторг у детей. Протягивая ей кусочки яблок, каждый ребенок старается дотронуться до нее, приобнять.

Дети позади, папы впереди

Общение с Дзеной - последнее на сегодняшнем занятии, однако дети не спешат покидать зоопарк. Они идут в комнату юного биолога — поглазеть на остальных обитателей отдела прирученных животных. А психолог Анна, между тем, рассказывает:

- Животные выполняют роль хорошей мотивации. Чтобы пообщаться с питомцем, ребята начинают больше говорить, больше двигаться. Задачи решаются самые разные: развитие мелкой моторики, которая в детстве связана с речью, развитие крупной моторики — для детей с ДЦП. Плюс умение налаживать контакт. Если ребенок научился контактировать с животными, он переносит это и в повседневную жизнь.

Интересно, что такие животные, как кинкажу или ежик, имеют не меньший терапевтический эффект, нежели лошади и дельфины — признанные «авторитеты» в анималотерапии. Просто воздействуют они по-разному. Общение с лошадью, к примеру, особенно полезно для ребятишек с ДЦП — работают мышцы, которые сложно разрабатывать в обычных условиях. Здесь же общение в большей степени направлено на социализацию.

Кенгуру Вольт, пожалуй, самый экзотичный «врач» в екатеринбургском зоопарке. Фото: Павел Ворожцов

Важная составляющая анималотерапии — это работа с родителями. Бывает, что мама приходит с установкой - «сына развлеките, а я посижу», и у нее нет контакта с собственным ребенком. Это, по словам психолога, неправильно, поскольку дети, особенно в маленьком возрасте, очень остро и точно воспринимает то, как реагирует на происходящее их мама.

«На занятия приходят не только мамы. И папы идут. Обычно, если это в первый раз, садятся в углу, а дети поближе. Проходит время — дети позади, папы впереди, у стола: ежика гладят, петуха кормят», - смеется Анна.

Эффект есть

Работа из-под палки — это не про пушистых терапевтов. У каждого из них — свой распорядок. Например, кинкажу (или «медовый медвежонок») — ночное животное, а потому его берут на занятия либо утром, либо вечером, чтобы днем он мог спокойно поспать.

- Конечно, животные стрессуют. Но мы стараемся максимально минимизировать стресс. Во-первых, занятия проходят в знакомом для зверей помещении. Во-вторых, мы чередуем работу и отдых. Если я вижу, что животное устало, то оставляю его отдыхать в вольере. Это очень важно, - отмечает Анна.

Маленькой Софии очень нравится общаться с сурикатом Сури. Фото: Павел Ворожцов

К слову, один из самых опытных «терапевтов» в зоопарке — это сурикат Сури. Она участвует в занятиях уже почти пять лет. Что интересно, Сури по-разному реагирует на сотрудников зоопарка, кого-то даже может укусить. Но как только она заходит к ребятишкам, у нее открываются скрытые силы: общается, ждет, терпит.

- Самое главное, зачем приходят дети и родители, - эмоции. Это, наверное, первично. Обычно ребенок, если у него есть какой-то диагноз, параллельно с анималотерапией получает медикаментозное лечение, ходит на массажи. А потому сложно определить, за счет чего эффект. От общения с животными или всего в совокупности?» - рассуждает психолог Анна.

Впрочем, сами родители уверены — эффект от занятий есть. «»Лизе нравится общаться с животными — смотреть на них, гладить. Дома мы пересматриваем фотографии и радуемся, - рассказывает мама девочки. - Положительный результат есть во всем. Когда Лиза пришла на занятие в первый раз, она боялась животных, а сейчас уже сама протягивает к ним руки».