Анатолий Кириллов, доктор исторических наук, профессор, директор Центра истории Свердловской области:

— ХХ век в России можно назвать веком войн и революций. За короткий исторический период распались две великие империи: царская — трёхсотлетнее правление Романовых — и советская, возникшая на «обломках самовластья».

Что роднит эти столь значимые не только для России, но и для всего мира события?

Кучка большевиков в 1917-м, маловлиятельная в политике, как и малоизвестные группы демократов в 1991-м, в течение короткого времени оказывается у власти при поддержке народных масс. И фактически без какого-либо сопротивления со стороны правящего класса. Вывод очевиден: в том и в другом случае основной вклад в распад своих государств внесла властная элита двух империй, своими действиями шаг за шагом подталкивавшая население к неприятию существующего государственного устройства. К стремлению быстро изменить ситуацию. Очень значителен вклад в успех революций представителей Урала. Неслучайно наш регион оба раза рассматривался как резервный форпост революций.

А потому не голословное отрицание, а изучение, и основательное, столетнего пути развития нашей страны в целом, и событий на Урале — в частности, — вот каким должен быть вынесенный урок. Вот в каком ракурсе необходимо вести разговор с молодёжью (в школах, библиотеках, музеях) о разных событиях нашей истории. Не поверхностные суждения о том, что было, а научно обоснованные выводы о недопустимости ещё одной революции — вот в чём суть подготовки к столетию Октября…

Россия пережила за последние сто лет две революции, и третьей не бывать?! Но для этого нужно в полной мере воплотить в жизнь революционную идею про «замечательное и прекрасное будущее».

Элиты нынешние сделали выводы из событий 1917 года. Но своеобразные. Главный из них: в ходе революционных событий, как правило, начинающихся внезапно, ещё неизвестно, как сложится твоя судьба. Вдруг придётся оказаться на чужбине? А стало быть…

Если элита 1920-х, проиграв в Гражданской войне, оказалась за границей без средств к существованию и возможности жить по-человечески, то элита нынешняя приняла к сведению опыт предшественников. Потому у многих за рубежом — счета в банках, виллы и поместья, дети получают за рубежом образование, а жёны иных и вовсе живут там. Недавний пример: бывший губернатор Пермского края О. Чиркунов, отслужив Родине, выбрал для жительства Францию, а публично изрёк, видимо, важнейшую для него мысль: буду жить так, чтобы подальше от России и россиян…

Остаётся надеяться, что в массовом порядке таких «властных отъездов» не случится. Ибо все горести от коренных перемен в государственном устройстве больше доставались и достаются российскому народу, а радости — тем, кто приходит к власти.