Свердловчанка зарубила пенсионерку топором из-за 11 тысяч рублей. Жительнице Волчанска предъявлено обвинение в совершении убийства, кражи и разбоя. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что 28-летняя местная жительница пришла в гости к знакомой пенсионерке, и, воспользовавшись тем, что та спала, стащила у неё одну тысячу рублей. Затем она присвоила ещё одну тысячу, которую пожилая женщина дала гостье с просьбой сходить в аптеку и купить лекарства. Спустя несколько дней злоумышленница снова пришла в гости к потерпевшей. Хозяйка стала выговаривать ей претензии по факту присвоения денег, но гостья вооружилась топором. Расправившись с пенсионеркой, злоумышленница похитила хранившиеся дома 9 тысяч рублей, однако по горячим следам была задержана, изобличена и взята под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пьяный мужчина избил двоих полицейских в Екатеринбурге. По информации Следственного управления СКР на транспорте по УрФО, инцидент произошёл 16 февраля в помещении дежурной части линейного отдела по станции Екатеринбург-Пассажирский. 32-летний мужчина, доставленный за совершение мелкого хулиганства, будучи в нетрезвом состоянии, нанёс многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу двум сотрудникам транспортной полиции, высказывая при этом угрозы в адрес потерпевших. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

В поселке Тугулым 15-летняя школьница в результате ДТП сломала обе руки. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, 45-летний водитель автомобиля УАЗ не уступил дорогу Audi и столкнулся с ней. За рулем Audi находилась 42-летняя женщина, которая везла свою дочь в школу. Девочка увидела, что автомобиль УАЗ не собирается уступать дорогу их автомобилю и уперлась обеими руками в переднее водительское сидение. Уже после происшествия школьница почувствовала боль в обеих кистях рук и решила обратиться в больницу. Ей диагностировали перелом обеих кистей. По факту ДТП ведётся проверка.

Свердловчанин пытался откупиться от инспекторов ГИБДД 13 тысячами рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошел возле дома по улице Октябрьской в Североуральске, где экипаж автоинспекторов нес службу. Полицейские попросили 30-летнего водителя автомашины Honda предъявить права, мужчина ответил, что не имеет при себе водительского удостоверения. Для составления протокола об административном правонарушении шофера пригласили в служебный автомобиль ДПС. От гражданина исходил запах спиртного, он честно признался, что употреблял алкоголь, и чтобы избежать наказания предложил полицейским взятку, однако стражи порядка ответили отказом. Несмотря на отказ, нарушитель положил на сиденье 13 тысяч рублей, но честные гаишники незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть. Теперь за попытку дачи взятки должностным лицам гражданину грозит 8 лет лишения свободы