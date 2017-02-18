Убийство почтальона в Екатеринбурге вызвало острую дискуссию о переводе всех пенсий на банковские карты

Доставка пенсии - вопрос жизни. Но не только для самих пенсионеров..

Убийство почтальона в Екатеринбурге, которая разносила пенсию по квартирам, вызвало острую дискуссию в социальных сетях. Общественники, журналисты, юристы предлагают в обязательном порядке перевести выплату всех пенсий на пластиковые банковские карты, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

- У нас на Ботанике убили женщину-почтальона, - пишет на своей странице в Фейсбуке тележурналист Евгений Енин.

- С собой было 240.000. Не хватало только плаката с надписью "у меня 240.000". Почему нельзя карточки пенсионерам сделать? Кто не хочет - оплачивает услуги доставки на дом с вооруженной охраной. Инвалидам - приносить бесплатно.

Журналист и блогер Валерий Амиров полагает, что главная причина, из-за которой большинство пенсионеров активно сопротивляются попыткам перевести их на пластиковые карты, - это недоверие.

- Картам они, по советской привычке, не верят. Только наличке. И эту наличку им почему-то нужно принести домой, хотя вообще-то, если хотите пощупать купюры руками, то идите в ближайшее отделение Сбербанка.

Очень бурно обсуждается вопрос - как быть тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома до ближайшего банкомата.

- Мама после перелома шейки бедра не ходит, - пишет пользователь Фейсбука Ирина Панченко. - Из пенсии она выдает деньги сиделке за покупки и т. д. Передать в чужие руки карту она точно не готова. И дистанционно не готова покупать продукты - на девятом десятке это слишком непривычно. У неё в подъезде все, кому сейчас больше 78, выбрали доставку на дом.

Здесь предлагаются разные варианты решений. Если у человека нет близких родственников, за ним ухаживают социальные работники. Они делают покупки, убирают квартиру и вполне могут раз в месяц снимать с банковской карты пенсию (возможно, это должно быть документально оформлено, чтобы решить вопрос доверия соцработнику).

К слову, те же социальные работники могут делать покупки в интернет-магазинах и встречать курьера в оговоренное время дома у подопечного.

Научить самого владельца карты делать покупки-онлайн - тоже несложно, тут дело привычки. Возможно, стоит подумать над созданием специализированного интернет-магазина с товарами первой необходимости без торговых наценок специально для таких категорий граждан.

Перевод пенсионных выплат на банковские карты также решит вопрос с охраной почтальонов, который сейчас активно обсуждают в Екатеринбурге.

Многие горожане предлагают государству "раскошелиться" на полицейское сопровождение доставщиков пенсий, что представляется абсурдным, так как это только понесёт дополнительные бюджетные траты. Некоторые общественники предлагают развозить пенсию инкассаторскими машинами, а процент за эту услугу вычитать из и без того небольших пенсий, что вряд ли порадует получателей выплат.

- Разнос пенсий по домам, между прочим, не российское, а ещё СССРовское изобретение. Но в те, как нам говорят либералы, ужасные времена уровень преступности был ничтожным. Мизерным, по сравнению со временами нынешними, - пишет Валерий Амиров. - Тогда народ ходил по ночным улицам совершенно свободно, а если бы убили почтальоншу с пенсионными деньгами, то такой факт стал бы известен всей стране и вышел бы на самый высокий уровень. А сейчас - это просто статистика. Завтра на работу выйдет другая, возьмет толстую сумку на ремне и пойдет с тысячами по домам. Не зная, где именно, в каком темном углу "хрущевки" её уже ждут...

Добавим, что сегодня банковскую карту можно оформить в любом пенсионном отделении, но, как отмечают сотрудники ПФ, большинство пожилых по-прежнему предпочитают получать деньги наличными.