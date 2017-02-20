«По ночам на заводе тайно плавили свинец»

Среднеуральский медеплавильный завод. Здесь израсходовали 12 млрд рублей на реконструкцию химико-металлургического комплекса, и выбросы сократились на 91 процент. Фото: Алексей Кунилов.

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

В Екатеринбурге состоялся круглый стол с участием министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, надзорных ведомств и экологов предприятий. Отметим наиболее интересные фрагменты из прозвучавшего.