Областная газета
Общество 20 февраля 2017, 18:57

«Стране нужен госзаказ на гражданина»

Звание Героя России Вячеслав Бочаров получил после событий в Беслане. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №32 от 21.02.2017 

На минувшей неделе в Свердловской области побывали представители Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ). Возглавил делегацию первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

В рамках визита прошёл целый ряд мероприятий. Вместе с активистами свердловских некоммерческих организаций и журналистами обсуждались вопросы взаимодействия НКО и СМИ. По итогам встречи были подготовлены предложения, которые члены ОП РФ направят в администрацию президента. В частности, предложено, чтобы СМИ, имеющие господдержку, предусматривали материалы, нацеленные на освещение общественно значимых инициатив.

В Верхней Пышме в Музее военной техники «Боевая слава Урала» общественники обсудили тему наставничества.

— Наставничество — основной элемент, поддерживающий связь ветеранских и молодёжных организаций, — отметил Вячеслав Бочаров.

В Екатеринбурге он встретился также со студентами, кадетами и школьниками. Во время бесед в центре внимания была тема патриотизма.

— Мне хочется, чтобы в стране был госзаказ на гражданина, чтобы было понимание, каким страна хочет видеть человека к моменту, как тот станет взрослым. И с учётом этого распределялись бы средства, ставились задачи перед министерствами, — сказал он.

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