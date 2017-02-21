Областная газета
Общество 21 февраля 2017, 17:23

Спокойно, Альпы, я Суворов!

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«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно
Эта субботняя рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один месяц. На радость читателям.



Неизвестные афоризмы и высказывания великого полководца, обнаруженные в Скипидарске на этой неделе.

  • Кто кого убил, тот того и победил!
  • С кем незнаком — в того тыкай штыком!
  • Сам похлебал — у товарища похлебай!
  • Сам погибай, а завещание составляй!
  • Сам погибай, лучше сам погибай!
  • Пуля — дура, дура, а своё дело знает!
  • Пуля дура, штык — Вассерман!
  • Штык молодец нарезать холодец!
  • Ядро не ведро, прилетит — не поймаешь!
  • Где пройдёт наш солдат, там спокойно дети спят!
  • Где пройдёт голова, там пройдёт и солдат!
  • Прошло у оленя — пройдёт и у солдата!
  • Перед государыней, как перед вошью — все равны!
  • Каждый солдат должен понимать свой командир!
  • И на старуху бывает желающий!
  • Всякий воин гауптвахты достоин!
  • За одного битого три года дают!
  • Мы русские, у нас штыки узкие — везде пройдут!
  • Мы русские, не то что некоторые!
  • Мы русские, и потому в субботу воюем!
  • Мы русские, и потому полезем через горы на лошадях, да ещё и с пушками!
  • Тяжело в походе, зато весь день на природе!

© 1800 А. В. Суворов

  • Опубликовано в №33 от 22.02.2017 
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