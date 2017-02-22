Без женщин жить нельзя на свете?

Мужчины обычно не чураются женской работы по дому, но предпочитают делать её просто. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

«Областная газета» задала вопрос мужчинам - есть ли у них хитрости по ведению домашних дел? Обычно их ведут женщины, но иногда в работу по дому приходится включиться и сильному полу. Как у них это получается, читайте в нашем материале.

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, военный лётчик, Герой России:

— Мы, люди служивые, по домашнему хозяйству можем делать всё: жизнь заставляет уметь обходиться без женских рук. И когда случается, что жена в отъезде, я легко делаю дома уборку. «Женской» работы не чураюсь. Умею и еду готовить — это пельмени сварить и яичницу поджарить сложно, а суп сварить — легко! Особенно люблю готовить грибной суп: он у меня получается особенно вкусный, пожалуй, даже аппетитнее, чем у жены. Но и борщ тоже умею варить, к тому же делаю это с желанием, потому что не каждый день. Люблю и с малышнёй повозиться. У меня внуки дошкольники, правда, их привозят к нам не так часто. Когда гостят у нас — то веду их в аквапарк, например, или на катке катаюсь. Здесь главное — занять их делом, организовать, тогда они будут довольны и обходится без шалостей.

Алексей КРЫЛОВ, директор лицея №180 Екатеринбурга:

— Я могу делать всё по дому сам, но не люблю. Женат уже много лет, и каждый раз, когда жена уезжает на время, воспринимаю это как повод расслабиться. К примеру, убираю посуду не сразу после еды, а спустя час. Или располагаюсь с ужином перед телевизором, а не на кухне. И главный секрет в этом случае — вовремя прибраться дома. Сделать так, чтобы нигде не было ни пылинки к приезду жены. Подготовить ей сюрприз, чтобы всё в квартире блестело чистотой и порядком. И на кухне чтобы её ждала не готовка с дороги, а горячий и вкусный обед. Ещё лучше — самому сервировать стол. Совершенно точно — такие неожиданности женщин радуют.

Игорь ПЫЖЬЯНОВ, председатель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии:

— Православный мужчина не делит дома работу на «женскую» и «мужскую» — он может всё. Другое дело, что в хороших семьях муж — добытчик, а жена — хранительница семейного очага. Традиционно мужчина большую часть времени проводит на работе, а хозяйством занимается женщина. Это главный ключ к семейному счастью. Вот когда происходит наоборот — нехорошо. Всё-таки добывать средства на жизнь сложнее, а значит, за это должен отвечать тот, кто сильней. Признаюсь: не умею поставить тесто и напечь блинов. А вот почистить картошку, пожарить её, запечь в духовке — могу. Нетрудно мне и полы вымыть, а вот уж пыль протереть — это скрупулёзное и тонкое дело оставлю женщинам. Носки, если надо, починю, но вот шить и вязать — это увольте.

Юрий ДЕВИН, народный артист России, солист Екатеринбургского государственного театра оперы и балета:

— Мой рабочий день ненормированный, так что я привык справляться без женских рук. Особенно из всей домашней работы люблю готовить. Моё фирменное блюдо — жареное мясо на рёбрышках: для мужчин вообще самые вкусные блюда — мясные. Могу поделиться рецептом, он прост. Вообще, самая вкусная еда получается, когда в приготовлении нет лишних сложностей. Берёте хороший кусок свиного мяса на рёбрышках и жарите его семь минут вначале с одной стороны, а потом столько же — с другой. Ни в коем случае перед этим его не надо ни солить, ни перчить — тогда мясо сохранит сочность. Подавать его надо с соусом, с горчицей, с хреном и большим количеством зелени. Добавьте на тарелку овощи — помидоры и перец. Отмечу, что к такому блюду в праздник полагается хорошая компания.