В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров 8 фото

16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!».

В Олимпиаде участвовали слушатели Школ пожилого возраста по направлению активное долголетие при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области.