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В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров 8 фото
16 сентября 2016, 17:47
16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!».
В Олимпиаде участвовали слушатели Школ пожилого возраста по направлению активное долголетие при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области.
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