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  • Спортсмены солидного волраста должны были показать умение владеть мячом, толкать ядро и перетягивать канат
  • Во время соревнований по скандинавской ходьбе оценивалась, прежде всего, техника ходьбы
  • Начался спортивный праздник с танцевальной разминки
  • Выступали команды от шести районов Екатеринбурга. У каждой команды была группа поддержки
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Авторы



Павел
Ворожцов

В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров 8 фото

16 сентября 2016, 17:47

16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!».

В Олимпиаде участвовали слушатели Школ пожилого возраста по направлению активное долголетие при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области.

  • Спортсмены солидного волраста должны были показать умение владеть мячом, толкать ядро и перетягивать канат
  • Во время соревнований по скандинавской ходьбе оценивалась, прежде всего, техника ходьбы
  • Начался спортивный праздник с танцевальной разминки
  • Выступали команды от шести районов Екатеринбурга. У каждой команды была группа поддержки
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