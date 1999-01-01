Авторы
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу" 20 фото
20 сентября 2016, 12:22
Среди прочих Прогулялись пешком от Свердловского государственного академического театра драмы до киноконцертного театра "Космос" министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, президент РКО, академик РАМН Евгений Шляхто, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава области, главный врач Уральского института кардиологии Ян Габинский.
Напомним, конгресс пройдёт с 20 по 23 сентября, торжественное открытие его состоится сегодня в 19:00 в Театре оперы и балета. В среднеуральскую столицу приехали ведущие специалисты мирового кардиологического сообщества со всей страны.
Отметим, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поучаствует в торжественном открытии выставки, посвященной Российскому национальному конгрессу кардиологов.
Новое в рубрике Общество
2 часа назад
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.
14 часов назад
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.
21 час назад
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».