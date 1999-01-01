Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу" 20 фото

Среди прочих Прогулялись пешком от Свердловского государственного академического театра драмы до киноконцертного театра "Космос" министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, президент РКО, академик РАМН Евгений Шляхто, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава области, главный врач Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Напомним, конгресс пройдёт с 20 по 23 сентября, торжественное открытие его состоится сегодня в 19:00 в Театре оперы и балета. В среднеуральскую столицу приехали ведущие специалисты мирового кардиологического сообщества со всей страны.

Отметим, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поучаствует в торжественном открытии выставки, посвященной Российскому национальному конгрессу кардиологов.