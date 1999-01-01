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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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Павел
Ворожцов

Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу" 20 фото

20 сентября 2016, 12:22

Среди прочих Прогулялись пешком от Свердловского государственного академического театра драмы до киноконцертного театра "Космос" министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, президент РКО, академик РАМН Евгений Шляхто, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава области, главный врач Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Напомним, конгресс пройдёт с 20 по 23 сентября, торжественное открытие его состоится сегодня в 19:00 в Театре оперы и балета. В среднеуральскую столицу приехали ведущие специалисты мирового кардиологического сообщества со всей страны. 

Отметим, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поучаствует в торжественном открытии выставки, посвященной Российскому национальному конгрессу кардиологов.

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