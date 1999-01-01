Московский фестиваль «Круг света» глазами «ОГ» 48 фото

В эти дни в столице проходит Московский Международный фестиваль «Круг Света» – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга. Для световых инсталляций задействовано 212 мощнейших протекторов - больше, чем на любом другом подобном фестивале.

Фото: Анна Осипова

Главная площадка фестиваля «Круг света» - московский государственный университет. Именно там вчера удалось побывать корреспонденту ОГ.

Фото: Анна Осипова

Светопредставление вызвало огромный ажиотаж - те, кому не хватило пригласительных (а это тысячи человек), оккупировали все свободные площадки на Воробьёвых горах, откуда хоть немного было видно шоу и праздничный фейерверк.

Фото: Анна Осипова

Кстати, именно на фестивале «Круг света» 23 сентября стартовало голосование за символ чемпионата мира по футболу-2018. Презентация трех претендентов - Кота, Тигра и Волка - состоялась в главном здании МГУ имени Ломоносова. Вернее, на здании - в виде огромных видеопроекций.