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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Последние дни золотой осени 15 фото

30 сентября 2016, 10:40

Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале осыпаются последние листья с деревьев, зарядили холодные дожди. Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени.

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