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Последние дни золотой осени 15 фото
30 сентября 2016, 10:40
Фото: Алексей Кунилов
На Среднем Урале осыпаются последние листья с деревьев, зарядили холодные дожди. Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени.
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