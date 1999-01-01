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Дары осени 15 фото
3 октября 2016, 09:45
Фото: Алексей Кунилов
Наш фотокорреспондент запечатлел дары уральской осени.
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