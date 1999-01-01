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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Уходящая уральская осень 15 фото

8 октября 2016, 11:12

Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале в ближайшие дни ухудшится погода и выпадет первый снег, а на дорогах появится гололедица. Свердловчане успевают наслаждаться последними тёплыми днями уходящей осени.

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Уходящая уральская осень
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