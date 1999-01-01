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Уходящая уральская осень 15 фото
8 октября 2016, 11:12
Фото: Алексей Кунилов
На Среднем Урале в ближайшие дни ухудшится погода и выпадет первый снег, а на дорогах появится гололедица. Свердловчане успевают наслаждаться последними тёплыми днями уходящей осени.
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