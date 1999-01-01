«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве 15 фото

«Раз в 45 суток каждый поезд встаёт на плановый ремонт»

«В депо поддерживают идеальную чистоту»

«Необходимое условие для желающих работать на обслуживании "Ласточек" - знание немецкого языка. Эти поезда создаются заводом "Уральские локомотивы" совместно с немецким предприятием "Siemens", поэтому значительная часть инструкций составлена на немецком»

«По контракту в течение года обслуживать "Ласточки" продолжает ООО "Уральские локомотивы", затем этим будут заниматься специалисты РЖД»

«Максимальная скорость "Ласточки" - 160 км/ч, но даже на современной железной дороге МЦК "летать" так быстро наши поезда не могут: не позволяет техника безопасности »

«Корпус обслуживания "Ласточек"»

«В некотором смысле "Ласточки" спасли депо "Подмосковное". В 2008 году прилегающую железнодорожную станцию планировали снести, чтобы на ее месте построить жилые дома. »

«Но в 2012 году в РЖД было принято решение реконструировать депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов.»

«Кабина машиниста. Попасть в это кресло не так-то просто - желающих работать в таких приятных условиях много»

«В поезде пять вагонов, но по желанию заказчика производитель может и удлиннить "Ласточку" »