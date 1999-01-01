«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве 15 фото

X
  • Раз в 45 суток каждый поезд встаёт на плановый ремонт«Раз в 45 суток каждый поезд встаёт на плановый ремонт»
  • В депо поддерживают идеальную чистоту«В депо поддерживают идеальную чистоту»
  • Необходимое условие для желающих работать на обслуживании "Ласточек" - знание немецкого языка. Эти поезда создаются заводом "Уральские локомотивы" совместно с немецким предприятием "Siemens", поэтому значительная часть инструкций составлена на немецком«Необходимое условие для желающих работать на обслуживании "Ласточек" - знание немецкого языка. Эти поезда создаются заводом "Уральские локомотивы" совместно с немецким предприятием "Siemens", поэтому значительная часть инструкций составлена на немецком»
  • По контракту в течение года обслуживать "Ласточки" продолжает ООО "Уральские локомотивы", затем этим будут заниматься специалисты РЖД«По контракту в течение года обслуживать "Ласточки" продолжает ООО "Уральские локомотивы", затем этим будут заниматься специалисты РЖД»
  • Максимальная скорость "Ласточки" - 160 км/ч, но даже на современной железной дороге МЦК "летать" так быстро наши поезда не могут: не позволяет техника безопасности «Максимальная скорость "Ласточки" - 160 км/ч, но даже на современной железной дороге МЦК "летать" так быстро наши поезда не могут: не позволяет техника безопасности »
  • Корпус обслуживания "Ласточек"«Корпус обслуживания "Ласточек"»
  • В некотором смысле "Ласточки" спасли депо "Подмосковное". В 2008 году прилегающую железнодорожную станцию планировали снести, чтобы на ее месте построить жилые дома. «В некотором смысле "Ласточки" спасли депо "Подмосковное". В 2008 году прилегающую железнодорожную станцию планировали снести, чтобы на ее месте построить жилые дома. »
  • Но в 2012 году в РЖД было принято решение реконструировать депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов.«Но в 2012 году в РЖД было принято решение реконструировать депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов.»
  • Кабина машиниста. Попасть в это кресло не так-то просто - желающих работать в таких приятных условиях много«Кабина машиниста. Попасть в это кресло не так-то просто - желающих работать в таких приятных условиях много»
  • В поезде пять вагонов, но по желанию заказчика производитель может и удлиннить "Ласточку" «В поезде пять вагонов, но по желанию заказчика производитель может и удлиннить "Ласточку" »
  • Одномоментно в корпусе обслуживания могут находиться четыре электропоезда«Одномоментно в корпусе обслуживания могут находиться четыре электропоезда»
  • Раз в 45 суток каждый поезд встаёт на плановый ремонт
  • В депо поддерживают идеальную чистоту
  • Необходимое условие для желающих работать на обслуживании "Ласточек" - знание немецкого языка. Эти поезда создаются заводом "Уральские локомотивы" совместно с немецким предприятием "Siemens", поэтому значительная часть инструкций составлена на немецком
  • По контракту в течение года обслуживать "Ласточки" продолжает ООО "Уральские локомотивы", затем этим будут заниматься специалисты РЖД
  • Максимальная скорость "Ласточки" - 160 км/ч, но даже на современной железной дороге МЦК "летать" так быстро наши поезда не могут: не позволяет техника безопасности
  • Корпус обслуживания "Ласточек"
  • В некотором смысле "Ласточки" спасли депо "Подмосковное". В 2008 году прилегающую железнодорожную станцию планировали снести, чтобы на ее месте построить жилые дома.
  • Но в 2012 году в РЖД было принято решение реконструировать депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов.
  • Кабина машиниста. Попасть в это кресло не так-то просто - желающих работать в таких приятных условиях много
  • В поезде пять вагонов, но по желанию заказчика производитель может и удлиннить "Ласточку"
  • Одномоментно в корпусе обслуживания могут находиться четыре электропоезда
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«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве 15 фото

10 октября 2016, 18:53

Скоростные поезда "Ласточка" в столице обслуживает депо "Подмосковное" Рижского направления Московской железной дороги. Специально для этого тут построили новый корпус. 

  • Раз в 45 суток каждый поезд встаёт на плановый ремонт
  • В депо поддерживают идеальную чистоту
  • Необходимое условие для желающих работать на обслуживании "Ласточек" - знание немецкого языка. Эти поезда создаются заводом "Уральские локомотивы" совместно с немецким предприятием "Siemens", поэтому значительная часть инструкций составлена на немецком
  • По контракту в течение года обслуживать "Ласточки" продолжает ООО "Уральские локомотивы", затем этим будут заниматься специалисты РЖД
  • Максимальная скорость "Ласточки" - 160 км/ч, но даже на современной железной дороге МЦК "летать" так быстро наши поезда не могут: не позволяет техника безопасности
  • Корпус обслуживания "Ласточек"
  • В некотором смысле "Ласточки" спасли депо "Подмосковное". В 2008 году прилегающую железнодорожную станцию планировали снести, чтобы на ее месте построить жилые дома.
  • Но в 2012 году в РЖД было принято решение реконструировать депо для обслуживания новых высокоскоростных поездов.
  • Кабина машиниста. Попасть в это кресло не так-то просто - желающих работать в таких приятных условиях много
  • В поезде пять вагонов, но по желанию заказчика производитель может и удлиннить "Ласточку"
  • Одномоментно в корпусе обслуживания могут находиться четыре электропоезда
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