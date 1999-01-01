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«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве 15 фото
10 октября 2016, 18:53
Скоростные поезда "Ласточка" в столице обслуживает депо "Подмосковное" Рижского направления Московской железной дороги. Специально для этого тут построили новый корпус.
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